Für positive Stimmung sorgt das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Diese zerstreute Befürchtungen der Anleger über aggressivere Zinserhöhungsschritte des Fed. Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für weitere Impulse sorgen. Die Themen Geld- und Handelspolitik würden derzeit von den Marktteilnehmern nicht mehr so schwarz beurteilt wie noch vor einiger Zeit, meint ein Händler.

Selbst nach den von den USA in Richtung Europa ausgehenden Drohung, Strafzölle auf Autoimporte erheben zu wollen, scheine der schwelende Handelskonflikt etwas an Schrecken verloren zu haben. Auf dem Börsenparkett werde auf jeden Fall davon ausgegangen, dass sich die beiden Parteien schon irgendwie einigen werden, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Andere Marktteilnehmer weisen aber darauf hin, dass die Risiko-Aversion der Anleger rasch wieder zunehmen könnte - zumal noch ungewiss bleibe, ob die politische Entwicklung in Italien zu einem grösseren Problem für die Europäische Union werden könnte.

Der SMI gewinnt bis Mittag 0,5 Prozent auf 8839 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI klettert 0,4 Prozent auf 1464 Punkte und der breite SPI 0,5 Prozent auf 10'553 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln befinden sich 23 in der Gewinnzone, 7 notieren im Minus.

Aryzta stürzen nach Gewinnwarnung ab

Angeführt wird die Liste der Kursgewinne durch Sonova mit +3,7 Prozent vor Logitech (+1,7 Prozent) und Dufry (+1,6 Prozent). Sonova profitieren von positiven Analysten-Nachbetrachtungen auf den am Dienstag veröffentlichten Jahresabschluss.

Im Fokus des Interesses stehen aber Aryzta, die mit -23,9 Prozent massive Kursabgaben erleiden. Der Backwarenhersteller, der überraschend Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 veröffentlichte, verzeichnete im Berichtszeitraum einen deutlichen Umsatzrückgang. Entsprechend korrigiert das Management seine Erwartungen nach unten und lanciert ein Sparprogramm. Die Gewinnwarnung zeige aber einmal mehr, in welch schwieriger Situation sich das Unternehmen befinde, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea. Aryzta befinde sich im Überlebenskampf und sei nur etwas für Investoren mit Erfahrung für solche Spezialsituationen, so das Fazit von Baader Helvea.

Am breiten Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf Vontobel (+1,9 Prozent). Die Bank vermeldete, dass sie die Notenstein La Roche von der Raiffeisen-Gruppe zu einem Preis von 700 Millionen Franken übernimmt. Nach Ansicht von Analysten passt die Akquisition in die Wachstumsstrategie der Bank Vontobel.

Leonteq tauchen nach Vontobel-Deal

Für den Finanzdienstleister Leonteq könnte diese Transaktion dagegen nach Ansicht der Helvetischen Bank negativ sein. Dieser könnte Geschäft verlieren. Die Leonteq-Aktien verlieren denn auch 8,1 Prozent.

Im breiten Markt stehen zudem Ypsomed nach Zahlen im Scheinwerferlicht. Das Medizinaltechnikunternehmen hat zwar starke Resultate für das Geschäftsjahr 2017/18 erzielt, doch enttäuschte der Ausblick. Die Aktien, die noch fester in den Handel gestartet waren, büssen nun aber 3,7 Prozent ein.

Kursverluste von 3,9 Prozent erleiden auch Cosmo, die am Mittwoch mit -14 Prozent aus dem Handel gegangen waren. Analysten von Credit Suisse und Jefferies haben ihre Kursziele und Anlageempfehlungen nach unten angepasst, nachdem die US-Gesundheitsbehörde ihre ablehnende Haltung gegenüber Zulassung von Methylenblau MMX bestätigt hatte.

Auf der Gegenseite führen Polyphor (+4,6) vor Lem (+4,4 Prozent) und Coltene (+3,1 Prozent) die Gewinnerliste an. Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem hatte am Mittwoch Zahlen zu einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlicht. Kepler Cheuvreux erhöhte darauf das Kursziel für die Aktien.

(AWP/cash)