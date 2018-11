"Die Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgen sowohl in der Schweiz als auch in Europa für Euphorie unter den Anlegern", erklären die Analysten der Basler Kantonalbank. Der SMI geht mit 1,4 Prozent im Plus bei 9016 Punkten aus dem Handel. Am Mittwoch schloss der Leitindex praktisch unverändert.

Powell sagte, die aktuelle Leitzinsspanne von 2,0 bis 2,25 Prozent liege "knapp unter" dem geschätzten neutralen Niveau, mit dem die Wirtschaft weder gefördert noch gebremst werde. Diese Passage wurden von einigen Analysten so gedeutet, dass die Fed bei künftigen Zinserhöhungen den Fuss etwas vom Gas nehmen könnte. Die Börsen in New York und in Japan hatten daraufhin angezogen. Kaum ins Gewicht fiel dagegen die weniger gute Nachricht zur Schweizer Konjunktur: Die Wirtschaft des Landes schrumpfte angesichts der nachlassenden Konjunkturdynamik in Europa im dritten Quartal.

Die SMI-Werte ziehen bis auf wenige Ausnahmen an. Gefragt waren konjunkturzyklische Werte. Die Aktien der Bauchemiefirma Sika, des Sanitärtechnikunternehmens Geberit und des Prüfkonzerns SGS schliessen rund 2 Prozent im Plus. Die Adecco-Anteile ziehen ebenfalls 2 Prozent an. Goldman Sachs hat die Empfehlung für den Personaldienstleister auf "Buy" von "Neutral" angehoben.

Swiss Life am Investorentag gefragt

In der Gunst der Anleger stand auch Swiss Life, die 2,4 Prozent höher schliessen. Der Lebensversicherer will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. In den kommenden drei Jahren werden 50 bis 60 Prozent Ausschüttungsquote angepeilt statt bislang 30 bis 50 Prozent. Ferner will Swiss Life bis Dezember 2019 eigene Aktien zurückkaufen und damit eine Milliarde Franken an seine Eigentümer ausschütten.

Hinterher hinken die beiden Luxusgüterwerte Richemont mit plus 0,2 Prozent und Swatch mit minus 0,4 Prozent. Der chinesische Schmuckhändler Luk Fook warnte, dass sich angesichts des US-chinesischen Handelsstreits die Stimmung eintrübe. Und der US-Edeljuwelier Tiffany erzielte angesichts der Zurückhaltung chinesischer Kunden in seinem Schlussquartal weniger Umsatz als erwartet.

Die Roche-Scheine legen 0,7 Prozent zu. In den USA ist erstmals eine Nachahmerversion des Roche-Blutkrebsmedikaments MabThera zugelassen worden. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte der Arznei Truxima der Firma Celltrion die Marktfreigabe. Dem Milliarden-Umsatzbringer drohen damit im weltgrössten Gesundheitsmarkt empfindliche Umsatzeinbussen. In Europa sind MabThera-Biosimilars schon länger auf dem Markt.

Schwergewichte treiben den SMI

Die beiden anderen an sich als defensive Anlage geltenden Indexschwergewichte Novartis und Nestlé ziehen 2,5 beziehungsweise 1,2 Prozent an.

Die Banken Credit Suisse, UBS und Julius Bär legen ebenfalls zu, die Gewinne halten sich jedoch mit bis zu 0,8 Prozent in Grenzen.

Am breiten Markt brechen die Cosmo-Aktien 16 Prozent ein, nachdem die Pharmafirma eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 175 Millionen Franken platzierte.

Die Anteile der Versandapotheke Zur Rose fallen um 11,6 Prozent auf 92,10 Franken. Das Unternehmen gab neue Aktien zum Preis von 93 Franken aus. Mit den rund 200 Millionen Franken, die die Kapitalerhöhung in die Kassa spülte, soll die Übernahme der Firma Medpex finanziert werden.

(Reuters)