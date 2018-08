Nach vier Tagen der Erholung kommt es damit erstmals wieder zu leichten Gewinnmitnahmen. Insgesamt verläuft das Geschehen mangels wichtiger Impulse aber in ruhigen Bahnen und die Ausschläge sind bis auf einige Titel aus dem breiten Markt mehrheitlich moderat. Die Vorgaben aus den USA sind nach den starken Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im zweiten Quartal zwar positiv.

Nach US-Börsenschluss sorgten indes politische Meldungen wieder für Stirnrunzeln. So hat der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, mehrere Verstösse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt. Stärker in den Fokus rücken nun allerdings die Gespräche zwischen den USA und einer chinesischen Handelsdelegation in Washington, die für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche angesetzt sind. Diese nähren die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt, konkrete Ergebnisse müssen aber erst noch abgewartet werden.

Der SMI verzeichnet am Mittag ein Minus von 0,3 Prozent und steht bei 9054 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI büsst 0,3 Prozent auf 1477 Punkte ein und der breite SPI 0,3 Prozent auf 10'794 Punkte. Bei den Bluechips hat das Lager der Verlierer gegenüber den Gewinnern ein leichtes Übergewicht.

Grossbankaktien wieder unter Druck

Auf Unternehmensseite mangelt es an börsenrelevanten News aus dem Bereich Bluechips, entsprechend gibt es bei den Einzeltiteln keine Ausreisser. Am meisten unter Druck stehen derzeit Lonza und Sika (je -1,0%), auf den weiteren Plätzen folgen Clariant (-0,8%), CS (-0,7%) und Roche (-0,6%). Die Grossbanken Credit Suisse und UBS (-0,4%) nehmen damit die seit Ende Juli dauernde und zu Wochenbeginn kurz gestoppte Abwärtsbewegung wieder auf.

Nebst den schwachen Roche belasten auch die Abgaben in Novartis und Nestlé (je -0,4%) den Gesamtmarkt.

Bei den Finanzwerten büssen nebst CS und UBS auch Julius Bär (-0,2%) etwas an Terrain ein, daneben gibt es mit Partners Group, Bâloise, Zurich und Swiss Life auch einige Gewinner. Diese legen allesamt im Bereich von +0,2 bis +0,4 Prozent zu.

Am meisten Gewinne verzeichnen Aryzta (+0,9%), die im September aus dem SLI-Index gestrichen werden. Dahinter rücken Kühne+Nagel (+0,6), SGS (+0,5) und Adecco (+0,4%) moderat vor.

Implenia weiter auf Talfahrt

Grössere Ausschläge gibt es im breiten Markt. So geht bei Implenia (-7,9%) die Talfahrt des Vortages (-8,3%) im Anschluss an schwache Zahlen weiter, zusätzlich belastet von weiteren Abstufungen.

Bossard legen nach der Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr um 4,1 Prozent zu. Das Verbindungstechnikunternehmen ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr noch etwas zuversichtlicher geworden und strebt neu einen Umsatz in der Grössenordnung von 880 Millionen Franken an. Im April hatte Bossard noch einen Umsatz von gegen 850 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Die höhere Prognose wird in Marktkreisen positiv beurteilt. Die Zahlen zum Halbjahr hatte Bossard bereits im Juli bekannt gegeben.

Jeweils nach Zahlen ziehen auch Sensirion oder Feintool (je +2,9%) etwas an. Allen Unkenrufen zum Trotz sei der Automobilmarkt weltweit gewachsen und das Unternehmen habe sich nochmals stärker entwickelt, heisst es zu Feintool bei der ZKB.

(AWP/cash)