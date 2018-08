Der Leitindex SMI kann sich wieder klar über der Marke von 9000 Punkten positionieren, wobei insbesondere die Schwergewichte und einige Zykliker stützen. Hierzulande stehen zudem eine Reihe von Unternehmen mit Halbjahreszahlen im Fokus.

Die türkische Notenbank hatte am Vortag Geld in den Markt gepumpt und damit zumindest eine Stabilisierung der Landeswährung Lira erreicht, heisst es im Handel. Vom Tisch sei das Thema Türkei-Krise damit aber noch nicht. Die Gefahr einer Ansteckung für andere Schwellenländer oder auch europäische Banken sei weiter gegeben. Konjunkturdaten aus einigen Euroländern zeichneten ein gemischtes Bild. So wuchs etwa das BIP in Deutschland im zweiten Quartal stärker als erwartet. Demgegenüber sank die Industrieproduktion in der Eurozone insgesamt stärker als erwartet. Am Nachmittag folgen aus den USA noch die Im- und Exportpreise.

Der SMI gewinnt gegen Mittag 0,3 Prozent auf 9028 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI legt um 0,1 Prozent auf 1474 Zähler zu und der breite SPI um 0,2 Prozent auf 10'756 Punkte. Von den 30 grössten Titeln notieren 13 im Plus, 15 im Minus und 2 (Dufry, Sika) unverändert.

Swiss Life profitieren nicht von guten Zahlen

Swiss Life (-0,1%) wird von den vorgelegten guten Zahlen nicht angetrieben. Der Konzern hat bei Prämienvolumen wie Gewinn zugelegt und die Erwartungen übertroffen. Die Analysten loben die operativen Fortschritte durch die laufende Restrukturierung sowie das gute Anlageergebnis.

Schwächster Wert im SMI/SLI ist nach Zahlen Geberit (-2,0%). Der Ausblick fiel nach Analysteneinschätzung eher vorsichtig aus, die Zahlen werden derweil als gut bis sehr gut eingeschätzt. Ebenfalls deutlich im Minus notieren Lonza (-1,1%) und Vifor Pharma (-0,9%).

Grösste Gewinner unter den Bluechips sind Aryzta (+14,7%), die sich nach den starken Abgaben der vergangenen Tage und Wochen in einer Gegenbewegung etwas erholen können. Der Backwarenkonzern hatte am Vortag eine Kapitalerhöhung über 800 Millionen Euro angekündigt.

Roche als starke SMI-Stütze

Stütze für den Gesamtmarkt kommt auch von den grosskapitalisierten Roche (+1,0%), Nestlé (+0,6%) und Novartis (+0,2%). Auch Logitech (+0,9%), Givaudan und Swatch (je 0,5%) legen überdurchschnittlich zu.

Die Grossbanken UBS (-0,1%) und Credit Suisse (-0,2%) haben anfängliche Aufschläge wieder eingebüsst. Bei der CS ist laut Medienberichten in der Vermögensverwaltung die Aufteilung in sieben statt der bisher vier Regionen geplant.

Im breiten Markt ziehen Straumann (+2,3%) deutlich an. Der Dentalimplantathersteller hat mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen beim Umsatzwachstum übertroffen und den Ausblick auf das Gesamtjahr erhöht. Auch bei Tornos (+5,2%) loben die Analysten die Zahlen. Der Drehmaschinenhersteller hat ein kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie rekordhohe Aufträge gemeldet.

Demgegenüber notieren Arbonia (-1,3%), Basilea (-3,4%) und Orascom (-0,7%) nach Zahlen im Minus. Valartis sind unverändert und Elma ungehandelt. EMS-Chemie (-2,0%) werden mit Dividendenabschlag gehandelt.

