Die Anleger hofften zwar weiter auf eine diplomatische Lösung im amerikanisch-chinesischen Streit, doch sei ungewiss, wann dies der Fall sein könnte. "Die Investoren scheuen vor nicht berechenbaren Risiken zurück und warten zu", sagt ein Händler. Der SMI schliesst 0,2 Prozent höher bei 8687 Punkten.

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Am Freitag gaben die Märkte nach, weil sich nach gemässigteren Tönen die Auseinandersetzung zwischen den USA und China wieder verschärft hatte.

Im Fokus der Anleger standen Aktien der Firmen, an denen die Beteiligungsgesellschaft des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg Anteile hält. Dazu zählten die Industriekonzerne Sulzer und Oerlikon sowie der Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach, die massiv an Wert einbüssten. Das US-Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control hatte am Freitag Sanktionen unter anderem gegen den russischen Milliardär Viktor Vekselberg und seine Renova-Gruppe verhängt.

Kurseinbrüche bei Renova-Beteiligungen

Wegen der Sanktionen kauft Sulzer von Renova fünf Millionen Aktien. Dadurch sinkt deren Anteil unter 50 Prozent. Oerlikon und Schmolz+Bickenbach sind zwar von den Sanktionen nicht direkt betroffen, die Anleger reagierten dennoch mit Verkäufen. Sulzer brechen um 16 Prozent ein, Oerlikon sacken um 8,4 Prozent ab und Schmolz+Bickenbach fallen um 7,6 Prozent. Als Folge der neuen Sanktionen krachte der Index der Börse in Moskau um 12,5 Prozent zusammen.

Die Aktien von Novartis notieren nach frühen Gewinnen um 0,1 Prozent tiefer. Der Pharmariese verstärkt mit einem Zukauf sein Gentherapie-Geschäft. Der Konzern will für 8,7 Milliarden Dollar die US-Firma Avexis übernehmen. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen werden. Der Kauf solle mehrere Milliarden Dollar Umsatz und einen starken Beitrag zum bereinigten operativen Ergebnis beitragen. "Diese Akquisition ist strategisch sinnvoll, da Novartis die generikabedingten Einbussen bei Gilenya und Afinitor ab 2019 kompensieren muss", kommentierte Stefan Schneider von der Bank Vontobel.

Die Genussscheine von Roche steigen um 0,2 Prozent und Nestlé, ein weiteres SMI-Schwergewicht, ist gut gehalten. Die Aktien des Aromenherstellers Givaudan sind am Tag vor Veröffentlichung des Erstquartalsumsatzes unverändert.

Uneinheitlich sind zyklische Werte. Die Aktien von ABB und Adecco gewinnen rund 1 Prozent. Clariant und Lafarge-Holcim geben dagegen bis zu einem halben Prozent nach.

Richemont nach Kurszielerhöhung gesucht

Kurszielerhöhungen von Exane BNP Paribas verhelfen dem Luxusgüterwert Richemont zu einem Kursplus von 1,4 Prozent. Rivale Swatch steigt 0,5 Prozent.

Die Aktien der Banken geben anfängliche Gewinne meist ab und zeigen sich wenig verändert. Julius Bär rutschen nach anfänglichen Gewinnen um 0,3 Prozent in die Verlustzone. Credit Suisse und UBS notieren um 0,2 und 0,4 Prozent höher. Die Versicherungsaktien legen meist zu. Gegen den Trend sinken Zurich um 0,2 Prozent.

Ein starker Gewinnrückgang und die Aussicht auf eine tiefere Dividende schickten die Aktien von Burkhalter auf Talfahrt. Der Kurs bricht um 12,7 Prozent ein. Gewinnmitnahmen drücken den Wert von Cicor um 5,1 Prozent. Die Aktien des Leiterplattenherstellers hatten sich 2017 mehr als verdoppelt. Die Aktien von Bossard steigen um 42,7 Prozent. Die Schraubenhandelsfirma hat im ersten Quartal mehr Umsatz als erwartet erzielt und eine zuversichtliche Prognose für 2018 abgegeben.

(Reuters/cash)