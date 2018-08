Nach der festeren Eröffnung der Wall Street machte der Markt allerdings einen Grossteil der anfänglichen Verluste wieder wett. Die Anleger zeigen sich Händlern zufolge angesichts des Verfalls der türkischen Lira allerdings nervös. "Wir sind zurück im Krisenmodus", sagt ein Börsianer. Der Leitindex SMI notiert um 0,3 Prozent tiefer bei 9005 Punkten nachdem er vorübergehend bis auf 8961 Punkte und damit unter die psychologisch wichtige 9000er-Marke gerutscht war.

Befürchtet wird, dass die Währungskrise die türkischen Banken stärker treffen und dies auf den Finanzsektor in Europa überspringen könnte. "Da der private Sektor vor allem in Fremdwährungen verschuldet ist, steuern die türkischen Banken auf eine Insolvenz zu", erklären die Analysten der Liechtensteiner VP Bank. Der Anteil der Türkei an der Weltwirtschaft sei mit 1 Prozent gering, kommentiert Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank. Türkische Unternehmen und Banken seien aber in grossem Stil in Euro und Dollar verschuldet. Vor allem französische, italienische und spanische Banken hätten in der Türkei Kredite von mehr als 100 Milliarden Euro vergeben.

Europaweit büssen Bankaktien an Wert ein. Unter die Räder kamen vor allem Anteile spanischer und italienischer Geldhäuser. Die Anteile der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS, die nach eigenen Angaben nur geringe Engagements in der Türkei haben, verlieren 1,2 und 1,0 Prozent.

Besser schlagen sich die Versicherer. Die Anteile von Swiss Life legen am Tag vor dem Halbjahresbericht 0,3 Prozent zu. Der Rückversicherer Swiss Re gewinnt 0,1 Prozent an Wert.

Aryzta tauchen weiter

Am breiten Markt brechen die Titel von Aryzta nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 6 Prozent ein. "Das kommt nicht unerwartet", sagt ein Händler. Der Backwarenhersteller kämpft seit einiger Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten und hat mehrere Gewinnwarnungen abgegeben. "Der Schritt kommt etwas spät. Vor wenigen Monaten wären die Bedingungen um einiges besser gewesen", sagt ein Händler.

Von den Marktschwergewichten steigen die Aktien von Nestlé um 0,1 Prozent. Die Aktien von Novartis und die Roche-Scheine verlieren 0,1 und 0,2 Prozent.

Die Titel von Basilea verlieren 0,1 Prozent. Das Antipilz-Mittel Cresemba der Pharmafirma wurde in Jordanien zugelassen.

Zykliker unter Druck

Verkauft wurden Anteile zyklischer Firmen: ABB, Adecco, Clariant und LafargeHolcim notieren schwächer, allerdings deutlich über den Tagestiefstkursen. Die Aktien von Geberit sind am Tag vor dem Zwischenberichtknapp gehalten. Analysten erwarten bei der Sanitärtechnikfirma im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 64 Prozent auf 172 Millionen Franken.

Die Titel der GAM Holding setzen ihre Talfahrt fort und sinken um weitere 3,7 Prozent. Der Assetmanager will nach hohen Kapitalabflüssen neun Fonds liquidieren.

(Reuters/cash)