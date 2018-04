Positiv wirken die auf Entspannung hindeutenden Signale Chinas im Handelsstreit mit den USA, was bereits an den Aktienmärkten in Asien für spürbaren Auftrieb sorgte. Die Unsicherheit um den Kurs der US-Politik bleibe aber bestehen, heisst es im Handel, und die Anleger würden es vermeiden, sich allzu aggressiv zu positionieren.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte in einer Rede an einem Wirtschaftsforum Erleichterungen für Auto-Importe in die Volksrepublik in Aussicht gestellt und betont, dass Peking keinen Handelsüberschuss anstrebe. Das sind zentrale Forderungen der Trump-Administration, insbesondere mit Blick auf die US-Autobauer. Händler bewerteten die Äusserungen als Zeichen der Gesprächsbereitschaft. Bei der WTO hat China inzwischen gegen die US-Zölle auf Metalle Beschwerde eingereicht. Von Seiten der europäischen Konjunkturdaten kamen am Morgen durchwachsene Zahlen. Am Nachmittag folgen aus den USA Daten zu den Produzentenpreisen und den Grosshandellagerbeständen.

Der SMI gegen Mittag 0,7 Prozent höher bei 8746 Punkten (Tageshoch 8753). Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,5 Prozent auf 1431 Zähler und der breite SPI um 0,6 Prozent auf 10'242 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 20 im Plus, 9 im Minus und 1 (Swisscom) unverändert.

Nach oben schlagen die Aktien der Uhrenhersteller aus. Die Kurse von Richemont (+2,5%) und Swatch (+1,3%) werden durch gute Resultate des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH angetrieben. Der Wettbewerber steigerte den Umsatz zweistellig und übertraf die Erwartungen. Insbesondere der Absatz von Uhren und Schmuck stieg stark.

Auch Zykliker ziehen an

Die in den Marktbewegungen der letzten Wochen stärker bewegten Zykliker machen nun auch die Bewegung nach oben mit. So weisen etwa Lonza (+1,8%), ABB (+1,6%) oder Logitech (+0,9%) stärkere Kursgewinne auf.

Bei den Schwergewichten ist Novartis (+1,5%) nach der eher schwachen Entwicklung vom Vortag eine Stütze. Aber auch Roche und Nestlé (je +0,5%) sorgen am Gesamtmarkt für ein festeres Fundament.

Mit Abstand schwächster Wert unter den Bluechips ist Givaudan (-3,4%), die nach Zahlen zum ersten Quartal im Fokus stehen. Das Wachstum sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, hiess es in ersten Kommentaren. Der Umsatz verbuchte einen Anstieg um 5,4 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken, wobei die Wachstumsmärkte die reifen Märkte klar übertrafen. Die Mittelfristziele wurden bestätigt.

Dufry (-1,1%) setzen die Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Julius Bär (-0,2%) tendieren ebenfalls tiefer, nachdem in Medienberichten über ein Enforcement-Verfahren der Finma berichtet wird. Die Bank soll bei Kunden aus dem Fifa-Umfeld und aus Venezuela keine ausreichenden Abklärungen durchgeführt haben. Die Grossbanken CS (+0,4%) und UBS (+0,2%) liegen im Mittelfeld.

Kursfeuerwerk bei Valartis

Am breiten Markt legen Valartis (+12%) nach Zahlen kräftig zu. Die Gruppe hat ihre Restrukturierung vorangetrieben, verbuchte aber einen Verlust.

Die zuletzt unter Druck geratenen AMS (+2,1%) notieren etwas fester. Hier hat Bernstein die Abdeckung mit der Einstufung "Outperform" und einem hohen Kursziel aufgenommen.

Die Beteiligungen von Viktor Vekselberg, Sulzer (+1,8%), Oerlikon (+1,3%) und Schmolz+Bickenbach (+1,4%), können sich von den teilweise massiven Abgaben vom Montag leicht erholen. Vontobel hat eine Überprüfung der Kursziele für Oerlikon und Sulzer angekündigt. Auch Burkhalter (+3,9%) holen im Nachgang der enttäuschenden Jahreszahlen wieder etwas auf. Am Montag waren die Titel auf den tiefsten Stand seit Anfang 2015 gesunken.

Bei Lastminute.com (+2,7%) wirkt offenbar das nun lancierte Aktienrückkaufprogramm positiv.

(AWP)