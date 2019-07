Laut Händlern warten alle Investoren auf die für den frühen Nachmittag angekündigten News der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese wird ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik nach Einschätzung von Experten wohl bekräftigen, aber noch keine Zinssenkung vornehmen.

Da aber niemand genau wisse, was komme, sei die Nervosität doch relativ gross. Sollte etwas Überraschendes kommen, könnte es zu grösseren und sehr erratischen Bewegungen kommen, heisst es im Handel. Bis dahin werde sich daher kaum jemand mit Engagements zu weit aus dem Fenster lehnen. Hierzulande stehen vor allem Clariant im (negativen) Fokus. Der Basler Chemiekonzern hatte am Vortag bereits den Rücktritt des CEO bekannt gegeben. Nun wurde zusammen mit den Halbjahreszahlen auch noch die Auflösung einer Vereinbarung mit dem Grossaktionär Sabic bekannt gegeben.

Der SMI gewinnt um 11.15 Uhr 0,4 Prozent auf 9945 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI avanciert um 0,2 Prozent auf 1529 und der breite SPI um 0,4 Prozent auf 12'064 Zähler. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 19 im Plus und 9 im Minus. 2 - Nestlé im Vorfeld der für morgen angesagten Halbjahreszahlen und Logitech - sind unverändert.

Clariant stürzen ab

Hauptthema bei den Einzelaktien ist klar Clariant, wobei die Aktie die anfänglichen Verluste noch ausgebaut hat und mittlerweile rund 10 Prozent im Minus liegt. Wie es dort weitergeht, ist nun fraglich. Es gebe zwei Szenarien, meint ein Händler. Entweder werde der Konzern in nächster Zeit verkauft bzw. übernommen, oder der saudische Hauptaktionär Sabic, der rund einen Viertel an Clariant hält, steige bald aus.

Die meisten (institutionellen) Investoren gingen eher von letzterem aus, so der Händler. Lediglich einige Hedgefonds würden auf eine Übernahme spekulieren und auf dem tieferen Niveau zukaufen. Die Halbjahreszahlen des Konzerns sind derweil in den Hintergrund gerückt.

Nach volatilem Anfangsverlauf haben sich Roche GS (+1,5%) mittlerweile klar im Plus etabliert. Der Basler Pharmakonzern hat mit seinen Zahlen bzw. vor allem dem erhöhten Ausblick positiv überrascht. Analysten bezeichneten die Performance als stark und verwiesen auf die gute Ergebnisqualität. Damit gemeint ist, dass vor allem die neuen Produkte auf eine sehr gute Nachfrage gestossen sind.

Gewinnmitnahmen

Sehr gut aufgenommen wurden anfänglich die Zahlen von ABB (-0,8%), unterdessen ist der Titel allerdings klar ins Minus gefallen. Der Industriekonzern hat zwar deutlich weniger verdient, mit seinen Zahlen die Schätzungen von Analysten aber dennoch übertroffen. Es seien zudem Fortschritte bei der Restrukturierung erzielt worden, hiess es. Nach den anfänglichen Gewinnen sei es aber schnell zu Gewinnmitnahmen gekommen, heisst es.

Klare Abgaben gibt es auch bei Sika (-2,3%) trotz neuen Rekordwerten im ersten Semester. Das Unternehmen habe beim organischen Wachstum die Erwartungen verfehlt, heisst es allerdings. Zudem habe sich die Aktie in den letzten Quartalen sehr positiv entwickelt, so dass das Potenzial für weitere Höhenflüge limitiert sei, meinte die ZKB in einem Kommentar. Der zuständige Analyst stuft die Aktie daher herunter.

Gewinner bei den Bluechips sind zur Berichtszeit AMS (+1,6%), die von den positiven Nasdaq-Vorgaben profitieren. Auch Lonza (+1,4%), Temenos (+1,1%) und Sonova (+1,0%) gehören zu den grössten Gewinnern. Nebst den bereits genannten gehören zudem erneut UBS und Julius Bär (je -0,6%) zu den grössten Verlierern.

Im breiten Markt stehen nach Zahlen unter anderem Also (+4,1%), Autoneum (+2,2%), GKB (+1,1%), Inficon (+2,4%), Leonteq (-4,6%), Mikron (+0,8%) oder die Bank Vontobel (-2,5%) im Fokus. Emmi (+0,9%) hat einen kleinen Zukauf vermeldet.

(AWP)