Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank herrsche eine gewisse Zurückhaltung, heisst es. Dabei geht der Markt fest davon aus, dass die US-Währungshüter am morgigen Mittwoch erstmals seit mehr als zehn Jahren die Leitzinsen wieder senken werden. Ein Schritt um 25 Basispunkte gilt als nahezu sicher.

Wie es von Strategen heisst, habe die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone sowie den USA die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt über nahezu alle Assetklassen hinweg weiter fallen lassen. Im Vergleich zum Jahresstart habe sich etwa die Volatilität an den Aktienmärkten nahezu halbiert. Neben den Notenbanken geben Unternehmen mit ihren Halbjahreszahlen derzeit den Ton an.

Der SMI fällt gegen 11 Uhr um 0,4 Prozent auf 9932 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI verliert 0,6 Prozent auf 1522 und der breite SPI 0,3 Prozent auf 12'075 Zähler. Von den 30 grössten Aktien fallen 26 zurück, während 4 steigen.

Grossbankaktien im Verkauf

Unter den grössten Verlieren sind die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-1,8%) und CS (-1,7%) zu finden. Während die CS für den morgigen Mittwoch mit Zahlen auf der Agenda steht, gab es bei der UBS zuletzt einen Bericht, dass die Bank in Italien offenbar vor einer Einigung mit den Behörden in einem Geldwäscheverfahren ist.

Mit den Aktien von LafargeHolcim (-1,5%) und Swiss Re (-1,2%) fallen noch zwei Bluechips, die am morgigen Mittwoch mit Zahlen erwartet werden. Bei Swiss Re verweisen Händler auf eine Studie von Morgan Stanley, in der die Experten schreiben, dass sie auch weiterhin davon ausgehen, dass die Titel mit einem leichten Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werden.

Bei LafargeHolcim belasten laut Marktteilnehmern die Zahlen vom deutschen Konkurrenten HeidelbergCement. Analysten bewerten diese als etwas schlechter als erwartet. Bei Vifor Pharma (-1,5%) drücken laut Börsianern wiederum die Zahlen von Fresenius Medical Care auf die Stimmung.

Auf den Verkaufslisten sind noch weitere Zykliker wie Sika und Adecco (beide -1,2%) zu finden, aber auch die Versicherer Swiss Life (-0,9%) und Zurich (-0,8%) werden aktuell eher abgestossen. Sika werden durch eine Kurszielsenkung der Deutschen Bank belastet.

AMS profitieren von Tech-News

Auf der eher übersichtlichen Gewinnerliste stehen unter anderem die AMS-Aktien, die sich um 1,3 Prozent verteuern. Hier sorgen aktuell Nachrichten von Konzernen wie Huawei für Rückenwind. Wichtiger noch aber: Am Abend nach US-Börsenschluss wird der iPhone-Hersteller Apple über das abgelaufene Quartal berichten und damit die Märkte massgeblich beeinflussen.

Klar fester tendieren auch ABB (+1,5%). Offenbar ist der Chef des schwedischen Rivalen Sandvik, Björn Rosengren, derzeit der Top-Kandidat für die Nachfolge von Ulrich Spiesshofer an der Spitze des Industriekonzerns. Unterstützung liefern noch Nestlé, die den Gesamtmarkt mit einem Plus von 0,5 Prozent nach unten abfedern.

Es sind aber vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe, die aktuell mit Zahlen im Fokus stehen. So ziehen GAM (+3,8%) klar an, nachdem der Vermögensverwalter Nettoneugeldflüsse im ersten Halbjahr, Ausblick und die Ernennung des neuen Konzernchefs bekannt gegeben hat. Speziell die neue Leitung wird von Analysten begrüsst.

Auch auf die Zahlen von SIG Combibloc (+3,4%) und Kardex (+2,6%) reagieren Investoren klar positiv.

(AWP)