Der SMI steht zum Börsenschluss praktisch unverändert zum Vortag bei 8895 Punkten.

Vor einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch verhielten sich viele Investoren abwartend, erklärt ein Händler. Der Leitzins wurde zuletzt im September angehoben - die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Der US-Präsident hat die Fed in den letzten Monaten wegen ihrer Zinserhöhungen wiederholt kritisiert.

Die jüngste Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit habe allerdings für einen positiven Grundton gesorgt, heisst es weiter. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte am Dienstag, das geplante Abendessen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im Rahmen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 grössten Industriestaaten und Schwellenländer Ende der Woche könnte "das Blatt zu wenden".

"Es ist gut möglich, dass sich Donald Trump und Xi Jinping auf einen temporären Waffenstillstand einigen", sagt ein Aktienstratege. Doch auch eine weitere Eskalation sei durchaus denkbar. Das Damoklesschwert werde wohl noch länger über den Märkten hängen. Zudem sei der Dezember gespickt mit heiklen Polit-Terminen: Die Abstimmung im britischen Parlament über die Vereinbarung zum Austritt des Landes aus der EU, das Opec-Treffen oder die endgültige Beschlussfassung über den italienischen Haushalt. "Es gib noch ein paar Klippen, die zu umschiffen sind", sagt der Stratege.

Mehr Verlierer als Gewinner

Bei den SMI-Werten überwiegen die Kursverlierer die Gewinner leicht. Die grössten Einbussen verzeichnen LafargeHolcim mit einem Minus von 1,7 Prozent. Der Zementkonzern erwartet 2019 eine leichte Wachstumsverlangsamung. LafargeHolcim will zudem Schulden abbauen und so die Schlagkraft für mögliche Zukäufe erhöhen.

Auch von Bankaktien trennen sich die Anleger. Credit Suisse geben 0,6 Prozent nach. Julius Bär verlieren 0,8 Prozent, UBS 1,2 Prozent. Der Versicherer Swiss Re geht ebenfalls tiefer aus dem Handel.

SMI-Schwergewicht Nestlé ermässigte sich um 0,5 Prozent. Im Verkaufsprozess für die indische Malzgetränke-Sparte des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) hat Insidern zufolge Unilever die Nase vorn. Der britisch-niederländische Konsumgüterriese dürfte eher zum Zug kommen als der Schweizer Konkurrent Nestlé, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Roche als Stütze des SMI

An die Spitze der Bluechips setze sich das Pharmaschwergewicht Roche, dessen Scheine 1,1 Prozent vorrücken. Die Tochter Genentech kauft die seit 2015 arbeitende Biotech-Firma Jecure Therapeutics, die sich auf Entzündungskrankheiten spezialisiert hat. Rivale Novartis rückt 0,1 Prozent vor.

Die Anteile kleinerer Pharmafirmen kamen dagegen unter die Räder. Santhera sacken gut 10 Prozent ab. Obseva büssen 3,6 Prozent ein. Die Biotechfirma startet eine klinische Versuchsreihe der Phase 3 für das Mittel Nolasiban, das Frauen bei einer künstlichen Befruchtung zu einer Schwangerschaft verhelfen soll.

Die Arbonia-Aktien legen 3,2 Prozent zu. Der Bauzulieferer will das belgische Werk Zedelgem schliessen und die Produktion bis Ende 2019 in die Werke in Plattling in Deutschland und Tubbergen in den Niederlanden verlagern. Dadurch könnten rund 80 Stellen abgebaut werden.

(Reuters)