Der Leitindex SMI rutschte am Dienstag gleich von Beginn weg unter die Schwelle von 8700 Punkte und weitete die Kurseinbussen in der Folge noch aus. Die Verunsicherung der Anleger hat mit den wachsenden Sorgen um den Handelsstreit weiter zugenommen. US-Präsident Donald Trump bleibe ein Risiko für die Finanzmärkte, so ein Händler.

Die Börsen seien zurzeit hin und her gerissen zwischen der Angst vor einer weiteren Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie der Hoffnung auf eine gütliche Verhandlungslösung, heisst es am Markt weiter. Zuletzt gab es vermehrt Hinweise darauf, dass der Streit eskalieren könnte. Denn nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegt China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25%. Am Nachmittag stehen keine US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die dem Aktienhandel etwas Halt geben könnten.

Der SMI verliert bis Mittag 1,2% auf 8632 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI sinkt um 1,4% auf 1415 Zähler und der breite SPI um 1,2% auf 10'063. Die 30 wichtigsten Titel verlieren am Dienstag allesamt an Wert. Die Unsicherheit am Markt zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der aktuell um 5,8% ansteigt.

Zykliker stark unter Druck

Die Aussicht auf ein raueres, globales Handelsumfeld setzt an der Schweizer Börse zyklischen Papieren wie ABB (-2,5%), Lonza (-2,3%) oder Schindler (-1,8%) besonders stark zu. Dabei schwächt auch ein Grossauftrag über 90 Millionen Dollar aus Dubai den Rückfall der ABB-Papiere kaum ab. Grosse Kursverluste sind auch bei Aryzta und Sonova (beide -2,0%) zu sehen.

Unter starkem Abgabedruck stehen nach wie vor auch die Grossbanken UBS (-1,7%) und Credit Suisse (-1,9% auf 15,69 Franken). Die Titel leiden unter den Verwerfungen an den internationalen Börsen. Dass die UBS nebst Jeremy Anderson auch Fred Hu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlägt, spielt im Handel kaum eine Rolle. Derweil hat das Research der UBS das Kursziel der CS um einen Franken auf 18,50 Franken gesenkt. Die CS-Aktie wird aber weiterhin zum "Kauf" empfohlen.

Auch Swiss Re (-1,5%) verlieren am Tag vor dem Investorentreffen an Wert. Nebst Präsentationen zum operativen Geschäft dürfte der geplante Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank die Analysten interessieren. Vor Ostern wurde in den Medien über eine Beteiligung von einem Viertel spekuliert, welche die Softbank am Rückversicherer erwerben wolle.

Schwergewichte halten sich etwas besser

Die Index-Schwergewichte können sich dem allgemeinen Abwärtssog an den Börsen nicht entziehen, büssen dabei aber mit am wenigsten ein. Novartis verlieren 0,8%, Nestlé 1,0% und die Roche-Genussscheine 1,1%. Roche hat am Dienstag in der Schweiz für das Mittel Alecensa die Zulassung als Erstlinientherapie für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten. Das kleinste Minus im SMI/SLI ist bei Dufry (-0,2%) zu sehen.

Am breiten Markt erholen sich die Aktien des Schraubenhändlers Bossard (+4,2%) vom Rückschlag um 8% an Gründonnerstag. Damals wurden die Titel von der angekündigten Rückrufaktion beim Grosskunden Tesla geschwächt. Die Bossard-Gruppe hält nun in einem Communiqué dagegen, dass die stark verrosteten Schrauben nicht von ihr geliefert wurden. Bossard startete stark ins Jahr 2018 und kündigte fürs erste Quartal Rekordergebnisse an. Bei der Bank Vontobel rechnen die Analysten neu mit einem zweistelligen Umsatzwachstum.

Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba (-1,9%) macht am Berichtstag mit der Auflösung eines indischen Joint Ventures von sich reden. Dies werde die Umsatzentwicklung mit einem Betrag im einstelligen Millionenbereich belasten, glaubt ein Analyst. In diesem Geschäftsteil seien die Margen allerdings eher tief ausgefallen.

Stark unter Druck stehen Titel von Unternehmen, die ihre Dividenden bezahlen. Dazu zählen am Dienstag Autoneum (-4,9%), Bobst (-3,7%), Implenia (-3,8%) oder SPS (-5,0%).

