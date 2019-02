Nachdem der Markt in den vergangenen Wochen von Jahreshoch zu Jahreshoch geeilt sei, nähmen Investoren nun erst einmal Gewinne mit, heisst es von Händlerseite. Ein Ende der Erholung sei damit aber nicht in Sicht. So scheine ein chaotischer Brexit etwas unwahrscheinlicher geworden zu sein, heisst es im Handel. Und auch die scheinbare Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit biete weiteren Rückenwind.

Der SMI tritt gegen 11.15 Uhr bei 9400 Punkten auf der Stelle. Der 30 Aktien umfassende SLI steht bei 1450 Punkten ebenfalls nahezu unverändert. Das gilt auch für den breiten SPI bei 10'988 Punkten. Von den 30 Bluechips gewinnen 16 hinzu, 12 geben nach und 2 sind unverändert.

Bankaktien geben nach

Die Aktien der CS, Julius Bär und UBS bilden mit Kursverlusten zwischen 0,9 und 0,3 Prozent die Schlusslichter unter den Bluechips. Sie alle hatten am Vortag noch zu den grösseren Gewinnern gezählt.

Werte wie Lonza (-0,9%), Adecco (-0,5%) und ABB (-0,3%) finden sich ebenfalls auf der Verliererliste. Der Personalvermittler Adecco sowie ABB werden am Donnerstag dieser Woche ihre Jahreszahlen präsentieren.

Das Gegenstück bilden ebenfalls vornehmlich Zykliker. Mit einem Kursplus von gut 1 Prozent erzielen Dufry aktuell das grösste Kursplus. LafargeHolcim legen nach einem freundlichen Analystenkommentar ebenfalls um 1 Prozent zu. Die CS hat die Bewertung der Baustofftitel mit "Outperform" wieder aufgenommen.

Als Stützen für den Markt erweisen sich vor allem die Aktien von Roche (+0,4%). Am Vortag hatten sie den Markt nach der milliardenschweren Übernahme des US-Genspezialisten Spark Therapeutics noch eher belastet. Novartis gewinnen mit +0,1 Prozent ebenfalls leicht hinzu. Nestlé als drittes SMI-Schwergewicht geben dagegen um 0,2 Prozent nach.

Swiss Life nach Zahlen ohne klare Richtung

Unter den Bluechips lieferte am Morgen der Lebensversicherer Swiss Life (+0,5%) Zahlen. Die Aktien haben sich bis zum späten Vormittag noch nicht für eine klare Richtung entschieden. Nach einem freundlichen Start waren sie kurzzeitig ins Minus gedreht. Am Markt werden Gewinnmitnahmen als Grund genannt. Die Zahlen selbst seien solide ausgefallen, so der Tenor.

Starke Kursausschläge gibt es erneut im breiten Markt. Nach Zahlen brechen Implenia um knapp 12 Prozent ein, Bellevue fallen um 1,9 Prozent. CPH (+3,7%), Also (+2,3%), BCGE (+1,0%) und Arbonia (+0,7%) sind dagegen - ebenfalls nach Veröffentlichung der Jahreszahlen - gefragt.

Die Aktien von Santhera setzen ihren Höhenflug vom Montag fort. Nachdem die Papiere bereits zum Wochenstart ihren Kurs bis Handelsschluss mehr als verdoppelt hatten, legen sie nun nochmals fast 50 Prozent obendrauf. Am Freitag waren die Titel am Schluss von zu 5,71 Franken zu haben, nun kosten sie 18,74 Franken. Auslöser für den deutlichen Kurssprung sind die am Montag vorgelegten Langzeitdaten aus einer Studie. Laut Santhera wurde dabei die langfristige Wirksamkeit des Hauptproduktes Idebenon bestätigt.

