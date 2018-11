Der Leitindex SMI steigt um 1,0 Prozent auf 8931 Punkte. Nach zwei Wochen mit Kursverlusten sei es an der Zeit für eine Erholung, sagt ein Händler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob der Anstieg nachhaltig sei. "Gegen Ende November stellt sich jeweils die obligate Frage nach einer möglichen Jahresendrally, die das verkorkste Aktienjahr zumindest noch etwas aufpolieren könnte", erklären die Analysten der Zürcher Kantonalbank. "Angesichts der hohen Unsicherheiten sowohl auf politischer als auch auf ökonomischer Ebene, ist es dieses Jahr besonders schwierig abzuschätzen, ob die Anleger bei Aktien nochmals zugreifen werden."

Nach wie vor beschäftigten die grossen politischen Themen wie der US-chinesische Handelskonflikt, der Brexit und der Streit zwischen der EU und Italien um den Haushalt des Landes die Anleger. Die Regierung in Rom signalisierte der EU-Kommission Entgegenkommen. Sie bietet zwei Insidern zufolge an, ihr Defizitziel für das kommende Jahr bis auf 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu senken. Bislang strebt sie 2,4 Prozent an. Das nährte Hoffnungen auf einen Kompromiss.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt das Tauziehen um das Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU. Zwar machten die EU-Staats- und Regierungschefs mit der Billigung des Brexit-Vertrags den Weg frei für den EU-Ausstieg des Landes. Doch es fehlt noch die Zustimmung des britischen Parlaments, und die ist ungewiss.

In Deutschland trübt sich die Wirtschaftsstimmung ein

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im November den dritten Monat in Folge eingetrübt. Die EZB will ihre Anleihenkäufe jedoch trotz des zuletzt mauen Wirtschaftswachstums bald beenden, sagte EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europa-Parlaments.

Ihren Blick dürften die Anleger in dieser Woche auf den G20-Gipfel richten. Von diesem werden Lösungsansätze für den US-chinesischen Handelsstreit erhofft, heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank.

Gefragt waren bei den Standardwerten Aktien von zyklischen Firmen und Banken. Die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim steigen um 3,3 Prozent. Der Personalvermittler Adecco legt 2,0 Prozent zu. Die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch rücken je 1,7 vor und machen damit die jüngsten Abschläge teilweise wett.

Die Titel der Grossbanken Credit Suisse und UBS wurden jeweils 2,3 Prozent höher gehandelt.

Schwergewichte hinken hinterher

Die als wenig konjunktursensitiv geltenden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche hinken dem Markt mit je 0,6 Prozent Kursplus hinterher. Der dritte SMI-Riese Nestlé rutscht sogar leicht ins Minus.

Am breiten Markt schiessen die Aktien von Aryzta 11,2 Prozent hoch. Der Backwarenhersteller hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2018/19 aus eigener Kraft stärker als erwartet gesteigert.

Die Aktien von Panalpina ziehen dank spekulativer Käufe 6,6 Prozent an. Der Logistikkonzern Kühne+Nagel schliesst Übernahmegespräche mit dem Rivalen nicht aus. Panalpina allerdings sprach sich gegen eine Übernahme durch einen Konkurrenten aus.

(AWP)