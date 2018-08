Der SMI steht mit 9158 Punkten um einen Punkt höher als am Vortag. Seit Ende Juni ist der Leitindex um gut 6 Prozent gestiegen.

Das Geschäft verlief Händlern zufolge in ruhigen Bahnen. Wegen der Ferienzeit seien die Umsätze dünn. Zudem mache der Handelsstreit zwischen den USA und China die Anleger vorsichtig. Es droht eine Zuspitzung des Konflikts. Die Regierung in Peking kündigte am Freitag an, bestimmte Importe aus den USA im Handelsvolumen von 60 Milliarden Dollar mit neuen Abgaben zu belegen. Sie sollen gelten, sobald die USA ihre Drohungen wahr machen, Einfuhren aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu versehen. Nicht zuletzt bremsten die stark beachteten US-Arbeitsmarktdaten die Kaufbereitschaft. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen blieb mit 157'000 hinter den Markterwartungen von 190'000 zurück.

Auf dem Markt lasten vor allem einige Schwergewichte. Die meisten Standardwerte legen zu. Die Aktien von Swiss Re büssen 1,3 Prozent ein. Der Gewinn des Rückversicherers sank im ersten Halbjahr stärker als von Analysten erwartet um 17 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Der geplante Börsengang des Geschäfts mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Grossbritannien, der Kapital für rentableres Geschäft freisetzen würde, rückte in den Hintergrund.

Pharmatitel im Verkauf

Auch die die beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche sowie die Grossbank Credit Suisse verlieren an Wert. UBS schliessen geringfügig höher. Die Aktien von Nestlé, einem weiteren SMI-Riesen, legen 0,8 Prozent zu.

Kräftige Kursgewinne verbuchen zyklische Werte wie etwa Swatch. Die Aktien des Uhrenherstellers wetzten mit einem Plus von 1,4 Prozent die Scharte der vergangenen Tage zum Teil aus. Rivalin Richemont gewinnt 0,7 Prozent an Wert. Gefragt waren auch die Titel des Elektrokonzerns ABB, des Personalvermittlers Adecco, des Zementherstellers LafargeHolcim und der Sanitärtechnikfirma Geberit.

Bei den Finanzwerten rücken die Aktien der Vermögensverwalter Julius Bär und Vontobel 1,3 beziehungsweise 1,0 Prozent vor. Versicherungswerte sind mit Ausnahme von Swiss Re freundlich.

Der Assetmanager GAM Holding setzte nach der Talfahrt der vergangenen Tage zu einer Erholung an. Die Anteile steigen um 1,6 Prozent. Bei dem Institut wollten Investoren nach dem Abgang eines Fondsmanagers zuhauf Gelder aus Anleihefonds abziehen. Daraufhin setzte GAM den Handel mit den betroffenen Fonds aus. In einem Interview der "Finanz und Wirtschaft" sagte GAM-Chef Alexander Friedman, GAM erwarte nach dem Abgang von Tim Haywood keine weiteren Probleme.

Interrol nach Zahlen gesucht

Am breiten Markt steigen die Aktien von Interroll um 6,3 Prozent, nachdem die Logistiksystemefirma für das erste Halbjahr einen Gewinnanstieg um gut ein Fünftel auf 18,6 Millionen Franken bekanntgegeben hatte. Händler strichen vor allem den starken Auftragseingang als positiv heraus.

Weniger gut kamen die Halbjahreszahlen von Dufry an, obwohl der Duty-free-Shop-Betreiber seinen Betriebsgewinn in den ersten sechs Monaten um gut 38 Prozent auf 125 Millionen Franken steigerte. Die Vontobel-Analysten sprechen jedoch von einer Verlangsamung des organischen Wachstums im zweiten Quartal. Die Aktien fallen um 5,9 Prozent. Baader Helvea strich die Aktie nach der Bilanzvorlage von der "Top Picks List".

Coltene gewinnt 4,7 Prozent an Wert. Der Hersteller von Dental-Verbrauchsmaterialien steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 6,9 Millionen Franken.

Die Aktien der MCH Group klettern um 5,7 Prozent. Firmenchef René Kamm verlässt den Messebetreiber. Der Verzicht von Swatch auf eine Teilnahme an der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld werde sich auf das Ergebnis 2019 auswirken. Wie stark, sei derzeit jedoch noch nicht abschätzbar, teilt die Firma mit.

