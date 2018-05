Nachdem der SMI nur wenig bewegt in den Handel gestartet war und sich zunächst auch nicht klar für eine Richtung entscheiden konnte, weist er am Mittag nun ein leichtes Plus auf. Unterstützung bekommt er dabei sowohl von den Vorgaben aus Übersee als auch insgesamt festeren Werten aus der Gesundheitsbranche.

Von Marktteilnehmern heisst es, verschiedene Themen sorgten an diesem Morgen für Gesprächsstoff. Da wären etwa die Handelsgespräche zwischen China und den USA, die weitergehen. Für etwas Hoffnung sorgte hier zuletzt US-Präsident Donald Trump, der sich ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen will. Aber auch die Koalitionsgespräche in Italien seien ein Punkt, der an diesem Tag beschäftige.

Der SMI gewinnt gegen Mittag 0,3 Prozent auf 9019 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende SLI steht um 0,1 Prozent höher bei 1493 Zählern und der breite SPI steigt um 0,2% auf 10'743 Zähler.

Bewegung im Devisenmarkt

Zusammen mit dem Aktienmarkt weist auch der Devisenmarkt im Handelsverlauf etwas mehr Bewegung auf. Hier ist der Euro nach Äusserungen von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wieder etwas erstarkt. Auf einer Veranstaltung in Paris sagte er, eine erste Zinsanhebung im Euroraum werde wohl einige Quartale, nicht aber Jahre, nach Beendigung der EZB-Wertpapierkäufe erfolgen. Letzteres wird derzeit zum Jahresende hin erwartet. Im Anschluss machte der Euro zum Dollar, aber auch zum Franken etwas Boden gut.

Der Aktienmarkt wiederum wird zum Wochenstart massgeblich von den Kursgewinnen der Schwergewichte Roche (+1,3%) und Novartis (+0,9%) getragen. Die Genussscheine von Roche holen damit einen Teil ihrer Verluste aus der Vorwoche wieder auf. Neben Analystenkommentaren sind es vor allem die US-Vorgaben, die die gesamte Gesundheitsbranche stützen. Entsprechend legen unter den Bluechips noch Vifor Pharma (+0,6%) und Lonza (+0,4%) zu. Im breiten Markt gewinnen Molecular Partners, Zur Rose und Ypsomed zwischen 1,8 und 0,9 Prozent überdurchschnittlich hinzu.

Die mit Abstand grössten Kursgewinne unter den Bluechips weisen aber erneut die Sika-Aktien auf, die sich um 3,0 Prozent verteuern. Sie knüpfen an den starken Verlauf von Freitag an, als die Einigung im Streit mit der Erbenfamilie sie bereits beflügelt hatte. An diesem Montag stufen zudem Analysten etwa bei der CS oder der HSBC die Titel hoch, nachdem ein Unsicherheitsfaktor entfallen ist.

Finanzwerte unter Druck

Abwärts geht es unterdessen nach der starken Vorwoche für Finanzwerte wie die Credit Suisse, Zurich Insurance und die Swiss Re, die zwischen 1,1 und 0,7 Prozent verlieren. Hier heben Händler hervor, dass Finanzwerte europaweit schwach seien. Kritische Aussagen eines Hedgefondsmanagers über die Deutsche Bank sorgten für eine gewisse Verunsicherung.

Die Aktien vom Vermögensverwalter Partners Group (-1,8%; -13,50 Franken) sehen nur optisch schwach aus. Sie werden ex Dividende gehandelt, die bei 19 Franken liegt. Dies gilt auch für Galenica (-1,4%; -0,75 Franken). Bei Ihnen beträgt die Dividende 1,65 Franken.

Im breiten Markt hatte sich am Morgen noch der Solarzulieferer Meyer Burger (+0,9%) zu Wort gemeldet. Er verkauft den Geschäftsbereich Solarsysteme an Patrick Hofer-Noser.

(AWP/cash)