Der Schweizer Leitindex SMI fällt um 0,5 Prozent auf 8666 Punkte. Zeitweise rutschte der SMI, der im Wochenvergleich gut 2,3 Prozent einbüsst, bis unter die charttechnisch wichtige Unterstützungszone von 8600 Zähler.

Nach schwachen Konjunkturzahlen und schlechter als erwarteten Firmenabschlüssen habe der Glaube an ewig steigende Ergebnisse und Hochkonjunktur einen Knacks erlitten, sagt ein Börsianer. Auf der Mikroseite sehe es nicht mehr ganz so gut aus wie in den vergangenen Quartalen. Immer mehr Firmen müssten ihre Prognosen nach unten korrigieren, sagt ein anderer Händler.

Für einen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt sei es derzeit noch zu früh heisst es beim Vermögensverwalter Amundi und der Grossbank Credit Suisse, die sich aber beide weiterhin für ein Aktienengagement aussprechen.

LafargeHolcim nach Zahlen im Hoch

Die Mehrheit der SMI-Werte gibt nach. Die Aktien von LafargeHolcim aber klettern um 2,9 Prozent. Der Zementkonzern hat ein solides Quartalsergebnis vorgelegt, die Umsatzprognose angehoben und den Ergebnisausblick gesenkt.

Enttäuschende Ergebnisse und ein mauer Ausblick der US-Internetriesen Amazon und Alphabet setzten den meisten zyklischen Werten zu. Die ABB-Aktien sacken weitere 2,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juli 2016 ab. Der Titel des Elektrotechnikkonzerns litt weiter unter Abgaben im Zusammenhang mit dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht und darauffolgenden kritischen Analystenkommentaren.

Die Analysten der UBS belasteten den Markt zusätzlich, indem sie für etliche Industriewerte das Kursziel oder die Empfehlung senkten. Georg Fischer, Schmolz+Bickenbach und Bucher büssen an Wert ein.

Sika auf Konsolidierungskurs

Die Aktien von Sika konsolidieren dagegen den Kurssprung vom Vortag und büssen 1,4 Prozent ein. Der Bauchemiewert war am Donnerstag nach der Bilanzvorlage um 8 Prozent gestiegen. Die Aktien des Pharmazulieferers Lonza holen nach dem Kurseinbruch am Vortag nach Bekanntgabe des Trading-Update 0,7 Prozent auf.

Die Anteile von Richemont steigen um 0,3 Prozent. Der Luxusgüterhersteller gründet mit dem chinesischen Internetriesen Alibaba ein Gemeinschaftsunternehmen zum Vertrieb seiner Produkte über das Internet in China. Analysten begrüssten die Umsetzung der Internetstrategie von Richemont. Die Aktien von Rivale Swatch gewinnen 0,7 Prozent.

Die Sorge um Italiens Banken belastet den europäischen Bankensektor. Die Aktien der Credit Suisse sinken um 0,6 und diejenigen der UBS um 1,8 Prozent. Versicherungswerte geben ebenfalls deutlich nach.

Reuters-Informationen zufolge prüfen derzeit die Europäische Kommission und die heimischen Behörden, wie stark die italienischen Banken durch den jüngsten Wertverfall der Staatsanleihen wegen des Haushaltsstreits mit der EU in Mitleidenschaft gezogen werden.

Pharmawerte weiter unter Druck

Die schwergewichtigen Pharmawerte Novartis und Roche, die am Donnerstag den Markt mit kräftigen Abschlägen belastet haben, ermässigen sich um weitere 0,5 und 0,2 Prozent. Die Angst vor einer Preissenkungsrunde im weltgrössten Gesundheitsmarkt USA hatte ihre Börsenkurse auf Talfahrt geschickt. "Der dominierende US-Markt wird für die Pharmabranche kein Eldorado grenzenloser Preiserhöhungen mehr sein", kommentiert die ZKB. Innovation dürfte aber immer bezahlt werden, kommentiert Michael Nawrath.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Landis+Gyr um 4,4 Prozent. Die Messtechnikfirma hat im ersten Halbjahr 2018/19 einen Umsatzrückgang um 1,5 Prozent auf 852,9 Millionen Dollar verbucht. Der Gewinn vervielfachte sich dagegen auf 59,2 (Vorjahr 5,1) Millionen Dollar.

(Reuters/cash)