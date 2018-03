Die Risikoaversion der Investoren bleibe bei den vorösterlich tiefen Volumina gross, heisst es im Handel. Belastet wird die Stimmung vor allem von der markanten Schwäche der Technologie-Aktien am Vorabend in den USA. Nach entsprechenden Äusserungen von US-Präsident Trump machen sich die Marktteilnehmer Sorgen, dass die USA chinesische Investitionen in wichtige Technologien behindern könnten.

Der Sektor ist bereits wegen der anhaltenden Diskussionen um die Datenverwendung bei Facebook sowie um den Unfall mit Todesfolge mit einem selbstfahrenden Auto in der Vorwoche angeschlagen. Weiter bestimmend bleiben aber auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem allgemeinen Handelsstreit der USA mit wichtigen Partnern weltweit, auch wenn sich dort zuletzt die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung etwas vergrössert haben. Auch die diplomatischen Verwerfungen mit Russland tragen zur allgemeinen Zurückhaltung bei.

Der SMI notiert am Mittag 1,0% tiefer bei 8555 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI büsst 1,1% auf 1404 Punkte ein und der breite SPI 1,0% auf 9993. Die 30 wichtigsten Titeln geben bis auf Swatch und Nestlé alle nach.

Swatch nach Hochstufungen gesucht

Swatch (+0,6%) als Spitzenreiter werden von zwei Aufstufungen durch Berenberg und Kepler Cheuvreux von "Sell" auf "Hold" bzw. von "Reduce" direkt auf "Buy" etwas gestützt. Beide Institute begründen den Schritt mit den verbesserten Aussichten für den Schweizer Uhrenmarkt. Überdies hat Goldman Sachs im Rahmen einer Branchenstudie das Kursziel für Swatch markant erhöht, dies bei einem unveränderten Rating "Neutral".

Nestlé (+0,1%) legen minim zu nach einem Interview mit CEO Mark Schneider in der "NZZ", in welchem er sich grundsätzlich zuversichtlich gezeigt hat. Der Titel profitiert aber im allgemein schwachen Marktumfeld auch von seinem Status als defensiver und damit sicherer Wert. Ähnlich ergeht es weiteren defensiven Aktien wie Novartis (-0,5%) und Givaudan (-0,4%). Für den Hersteller von Aroma- und Riechstoffen hat die UBS den Ausblick für das Kredit-Rating "A-" auf negativ gesetzt. Novartis hilft zudem einer Aufstufung auf "Buy" von Oddo BHF etwas.

Die grosse Mehrheit der Titel gibt allerdings nach, am meisten CS (-2,4%). Von den übrigen Finanzwerten geben noch UBS (-1,7%) und Julius Bär (-1,6%) etwas mehr nach, während die Abgaben bei den Versicherungen im Bereich von knapp über 1% bis maximal 1,4% (Swiss Re) liegen. Bâloise geben damit die Gewinne des Vortags im Anschluss an das Jahresergebnis wieder ab.

Roche-Bon nach Berichten von Todesfällen im Verkauf

Deutlich zurückgenommen werden auch Roche mit einem Minus von 1,5%, der Genussschein hat dabei einen Teil noch grösserer Verluste aus der Startphase wieder wettgemacht. Roche leiden unter Berichten, die einen Zusammenhang herstellen zwischen Todesfällen und der Einnahme des Hämophilie-Mittel Hemlibra von Roche. Der Pharmakonzern hat indes in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in keinem der Fälle die Todesursache etwas mit Hemlibra zu tun gehabt habe.

Logitech (-1,8%) werden vom schwachen Abschneiden der Tech-Aktien in den USA mit nach unten gezogen, noch mehr verbilligen sich aber Aryzta (-2,3%, Dufry (-2,1%) und Richemont (-1,9%).

Im breiten Markt brechen AMS um knapp 10% markant ein. Der Titel wird einerseits durch eine Rückstufung durch Exane gebremst und andererseits von der allgemeinen Tech-Schwäche. Diese belastet unter anderem auch U-blox (-2,8%) oder Mobilezone (-1,8%).

Stärker unter Druck stehen auch Industrietitel wie Meyer Burger (-6,7%), Tornos (-4,8%) oder Bucher Industries (-3,0%). Bucher hat am Morgen bekanntgegeben, dass das Joint Venture im Glasbereich in China nun vollständig übernommen wird.

Plazza (+0,9%) legen gegen den Gesamttrend klar zu, gestützt von starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 und insbesondere von einem zuversichtlichen Ausblick für das laufende Jahr.

(AWP)