Insgesamt verläuft das Geschäft trotz einer Fülle von Firmenbilanzen in ruhigen Bahnen. Am Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und dem Schweizer Nationalfeiertag, an dem die Börse geschlossen bleibt, verhalten sich die Marktteilnehmer vorsichtig.

Der SMI zieht gegen Mittag 0,1 Prozent auf 9174 Punkte an. Am Montag war der Leitindex um 0,1 Prozent gesunken.

Das Interesse der Anleger beschränkt sich auf Firmen, die Zwischenberichte veröffentlichten. Im Mittelpunkt stehen die Credit Suisse. Die Grossbank verzeichnete im zweiten Quartal 2018 dank eines starken Vermögensverwaltungsgeschäfts einen Gewinnsprung. Die Bank verdiente mit 647 Millionen Franken mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Kurz vor dem Ende ihres auf drei Jahre angelegten Konzernumbaus sieht sich die Credit Suisse auf Kurs. Die CS-Aktien steigen um 1,6 Prozent und führen die Gewinnerliste bei den Bluechips an. Die Anteile von Rivalin UBS rücken 0,9 Prozent vor.

GAM nach Zahlen auf Tauchfahrt

Dagegen werfen die Anleger die Titel der GAM Holding auf den Markt. Der Assetmanager verliert ein Fünftel an Wert. Der Halbjahresgewinn des Unternehmens brach wegen einer Wertminderung auf immateriellen Vermögenswerten (Cantab) um 62 Prozent auf 24,5 Millionen Franken ein. Zudem suspendierte GAM einen Fondsmanager ohne Angaben von Gründen. "Das schafft kein Vertrauen", sagt ein Händler.

Dagegen greifen die Anleger zu den Swissquote-Aktien. Nach einem kräftigen Gewinnanstieg hob die Onlinebank ihre Prognose an. Die Titel schnellen 9 Prozent hoch.

Gewinnmitnahmen, so Händler, drücken die Anteile von Logitech 1,9 Prozent ins Minus. Der Computerzubehörhersteller steigerte den Gewinn im ersten Geschäftsquartal stärker als erwartet auf 38,5 Millionen Dollar und übertraf die Analystenerwartungen. Zudem hob die Firma ihre Jahresprognose an.

Bei den Standardwerten büssen die Aktien von Swatch 2 Prozent ein und die von Rivalin Richemont 1 Prozent. Damit befinden sich die beiden Werte in bester Gesellschaft mit einzelnen europäischen Mitbewerbern. Christopher Potts, Chefökonom und Stratege bei Kepler Cheuvreux, nahm die Empfehlung für den Luxussektor auf "Underweight" von "Neutral" zurück.

Auch Assekuranztitel gefragt

Zu den Gewinnern gehören neben den Grossbanken auch Versicherungswerte. Zurich, Swiss Life und Swiss Re rücken um ein halbes Prozent und mehr vor.

Die als defensiv geltenden Indexschwergewichte Nestlé, Novartis und Roche waren gehalten oder geringfügig fester.

Aktien zyklischer Firmen sind meist schwächer, die Kursänderungen sind allerdings gering. Lafarge-Holcim trotzen dem Negativtrend mit einem Kursplus von 0,6 Prozent.

Am breiten Markt steigen die Klingelnberg-Aktien um 2,6 Prozent. Credit Suisse und Vontobel haben die Analyse des Maschinenbauers mit den Empfehlung "Outperform" beziehungsweise "Buy" aufgenommen.

MCH Group verlieren weitere 6,2 Prozent an Wert. Die Titel des Messebetreibers kamen unter Druck, nachdem Swatch-Chef Nick Hayek am Wochenende den Rückzug des Uhrenherstellers von der Uhren- und Schmuckmesse BaselWorld angekündigt hatte.

(Reuters)