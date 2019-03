Auch Konjunkturzahlen aus Europa liessen wegen der guten Arbeitsmarktlage auf einen anhaltend regen Konsum schliessen. Dies mache die Anleger optimistisch für die weitere Entwicklung, heisst es. Damit hielt der Rücksetzer des SMI lediglich zwei Tage an, nachdem der Leitindex in den Wochen zuvor kräftig zugelegt hatte. Zum Wochenschluss neigten die Anleger ohnehin dazu, Risiken abzubauen und Short-Positionen glattzustellen.

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist wichtig, weil China neben den USA als die Konjunkturlokomotive gelte: "Vor allem für die exportorientierte Schweiz ist das wichtig", kommentiert ein Börsianer. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Weitere kursbewegende Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer von den Stimmungsindikatoren für die Industrie und die Konsumenten in den USA. Besonderes Augenmerk liegt auf der monatlichen Konsumentenumfrage der Uni Michigan sowie auf dem Einkaufsmanager-Index ISM. Der Schweizer PMI stieg im Februar um 1,1 Punkte auf 55,4 Zähler.

Der SMI notiert um 11.15 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 9424 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt 0,5 Prozent auf 1456 und der breite SPI 0,4 Prozent auf 11'012 Stellen. Von den 30 Bluechips legen 27 zu, 3 schwächen sich ab.

Gefragte Luxusgüteraktien

Bei den Bluechips weisen die Aktien aus der Luxusgüterbranche Richemont (+2,2%) und Swatch (+3,2%) deutlich höhere Kurse auf. Händler verweisen auf die "Lebenszeichen der Konjunktur" in China. Der Grossraum China ist der wichtigste Absatzmarkt der beiden Uhren- und Schmuckhersteller.

Von den Konjunkturhoffnungen profitieren zudem die als zyklisch geltenden Aktien des Personalvermittlers Adecco (+2,2%), die sich damit vom Taucher am Vortag nach der Bilanzvorlage erholen. Mit den Papieren des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (+2,2%), des Reisedetailhändlers Dufry (+1,7%) oder des Sensorenherstellers AMS (+2,4) und der beiden Bauzulieferer Geberit (+1,4) und Sika (+1,0%) reihen sich weitere stark im Ausland tätige Zykliker vorne bei den Gewinnern ein.

Mit einem Kursplus von bis zu einem halben Prozent tendieren auch Finanzwerte wie Credit Suisse, UBS, Swiss Re und Zurich fester, hinken aber den zyklischen Werten hinterher. Swiss Life treten auf der Stelle.

Unter den Marktschwergewichten tendieren Novartis (-0,2%) leichter und Roche kaum verändert. Bei beiden Papieren steht kommende Woche die Dividendenauszahlung an. Der Nahrungsmittelriese Nestlé gewinnt hingegen 0,6 Prozent an Wert.

ABB weiter im Verkauf

Den Abwärtstrend vom Vortag setzen dagegen die Aktien des Elektrokonzerns ABB (-0,7%) fort. Die Aktie stand unter Druck, weil die Marktteilnehmer den Quartalsbericht und die Aussagen zur Strategie als enttäuschend taxiert hatten.

Am breiten Markt legen derweil die Anteile von Barry Callebaut (+2,9%) nach einer Hochstufung der UBS auf "Buy" von "Neutral" kräftig zu.

Die Anteilscheine von Santhera (+13%) setzen den volatilen Kursverlauf fort. Die Aktie hatte sich im Laufe der Woche mehr als verdoppelt nach der Veröffentlichung von positiven Langzeitdaten über Idebenon. Laut Santhera wurde die langfristige Wirksamkeit des Hauptproduktes bestätigt.

Zudem gewinnen die Aktien von Calida (+2,7%). Die Wäscheherstellerin hat 2018 den Umsatz auf ein Rekordniveau gesteigert. Analysten hatten mit einer stabilen Gewinnentwicklung gerechnet.

Im Einklang mit den Bluechips erfreuen sich ausserdem auch am breiten zyklische Werte, etwa wie Georg Fischer (+3,2%), Meyer Burger (+3,5%) und VAT (+2,0%), anziehender Nachfrage. Oerlikon (+1,5%) und Kardex (+2,7%) steigen vor dem kommende Woche erwarteten Ergebnis.

(AWP)