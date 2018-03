Der SMI schliesst 1,4 Prozent im Plus bei 8756 Punkten und legt damit deutlich stärker zu als andere europäische Börsen. Am Dienstag hatte der Leitindex um 1,5 Prozent höher geschlossen und damit eine viertägige Verlustserie beendet.

Für positive Impulse sorgte die US-Wirtschaft, die Ende 2017 stärker gewachsen war, als gedacht. Zudem hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Peking eine atomare Abrüstung in Aussicht gestellt. Allerdings seien viele Anleger wegen des Zollstreits zwischen Amerika und China weiterhin nervös, sagen Händler. "Trotz der Verhandlungsbereitschaft beider Seiten bleibt die Unsicherheit hoch", erklären die Experten der Commerzbank.

Entsprechend steuerten die Investoren traditionell sichere Anlagehäfen an. Nestlé verteuern sich um 2,1 Prozent. Der Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Mark Schneider, erklärte in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung", dass das organische Wachstum der wichtigste langfristige Werttreiber des Unternehmens bleibe. Grossübernahmen seien zwar nicht ausgeschlossen, angesichts der hohen Bewertungen aber nicht vorrangig. Zudem verkauft Nestlé zwei lokale Wassermarken in Brasilien an einen lokalen Wettbewerber. Angaben zum Kaufpreis machte die Firma nicht. Givaudan, die Nahrungsmittelfirmen mit Aromen beliefert, rücken 1,7 Prozent vor.

Novartis stark gesucht

Novartis steigen 2,7 Prozent. Händler verweisen neben der Nachfrage nach defensiven Firmen auch auf das Fusionskarussell in der Branche. So prüft Japans grösster Pharmakonzern Takeda ein Übernahmeangebot für den britischen Rivalen Shire. Am Dienstag hatte Novartis selbst für Schlagzeilen gesorgt: Der Pharmakonzern verkauft seine Beteiligung am Geschäft für rezeptfreie Medikamente an den Partner GlaxoSmithKline für 13 Milliarden Dollar in bar. Roche legen 1,6 Prozent zu. Der Pharmakonzern bestätigte, dass fünf mit dem Bluter-Medikament Hemlibra behandelte Patienten gestorben sind. Gemäss Ärzten bestehe allerdings kein Zusammenhang zwischen den Todesfällen und der Behandlung durch die Arznei.

Die Aktien zyklischer Firmen legen weniger stark zu. Der Elektrokonzern ABB gewinnt 0,4 Prozent, der Personalvermittler Adecco 0,5 Prozent. Der Luxusgüterkonzern Richemont verliert 0,8 Prozent. Konkurrent Swatch schliesst 2,2 Prozent höher. Die Aktien des Uhrenherstellers profitierten von Hochstufungen durch Kepler Cheuvreux und Berenberg.

Finanzwerte gehören ebenfalls nicht zu den grössten Favoriten der Anleger: Credit Suisse schliessen 0,1 Prozent fester. Die Papiere von Rivalin UBS gewinnen 0,6 Prozent an Wert. Die Grossbank legt im Zuge der Fusion ihrer beiden Vermögensverwaltungssparten Teams zusammen, die für die Produkte für reiche Privatkunden verantwortlich sind, wie aus einem Reuters vorliegenden internen Memo hervorgeht. Der Vermögensverwalter Julius Bär schliesst 0,7 Prozent höher.

Bei den Nebenwerten sacken Meyer Burger weitere gut 9 Prozent ab. In der Vorwoche hatte der Solarausrüster mit seinem Ausblick enttäuscht. Messe Schweiz erhielten dagegen durch eine positive Analysteneinschätzung Rückenwind und gewinnen 2,8 Prozent.

(Reuters)