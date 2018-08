Der Leitindex SMI knüpft mit seinen Abgaben von gut einem halben Prozent an die Verluste vom vergangenen Freitag an, allerdings mit deutlich geminderten Tempo. Der Absturz der türkischen Lira hatte sich zum Wochenschluss beschleunigt und damit weltweit für Kursverluste gesorgt.

Dass die Unsicherheit der Investoren zuletzt gestiegen ist, lässt sich auch am Volatilitätsindex VSMI ablesen, der auch zum Wochenstart weiter gestiegen ist. Der Einbruch der Lira hat sich an diesem Montag fortgesetzt. Im Umkehrschluss, waren sichere Häfen wie der Schweizer Franken auch am Montag weiter gesucht, wie der kurzzeitige Rutsch des Euro/Franken-Paares unter die Marke von 1,13 zeigt. Neben den Türkei-Sorgen belaste aber auch die anhaltende Unsicherheit um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, ergänzen Händler.

Der SMI weist kurz nach Mittag ein Minus von 0,7 Prozent auf 8967 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 0,7 Prozent auf 1467 Zähler und der breite SPI um 0,7 Prozent auf 10'695 Punkte.

Aryzta behält die rote Laterne

Nach einem zunächst freundlichen Start wurden die Aryzta-Aktien noch innerhalb der ersten Viertelstunde unter den Bluechips ans Ende durchgereicht. In der Folge erholen sie sich zwischenzeitlich immer wieder etwas vom bisherigen Tagestief bei 8,10 Franken und kosten aktuell 8,35 Franken (-4,7%). Der Backwarenkonzern hat in der Nacht die zuletzt aufgekeimten Spekulationen um eine geplante Kapitalerhöhung bestätigt.

Derweil setzen Bankenwerte ihre Schwäche fort. Die Aktien von Credit Suisse (-1,9%) und UBS (-1,4%) gehören mit zu den grössten Verlierern. Julius Bär (-0,9%) folgen mit etwas Abstand. Auslöser sind die Sorgen um den Einbruch der türkischen Lira und deren Auswirkungen auf die hohen Fremdwährungsschulden insbesondere im privaten Sektor der Türkei. Der hohe Anteil kurzfristiger Verbindlichkeiten im Bankensektor weckt zudem Sorgen vor möglichen Ansteckungseffekten.

Derweil setzen die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China den Uhrenwerten Richemont (-1,1%) und Swatch (-0,7%) zu. Investoren befürchten, dass sich die Zölle der USA letztlich negativ auf die Wirtschaftsleistung in China und damit die Nachfrage nach teuren Uhren auswirken könnte.

Von den drei Schwergewichten Novartis (-0,9%), Roche (-0,6%) und Nestlé (+0,2%) erhält der Markt nur vom Nahrungsmittelkonzern etwas Unterstützung.

GAM setzen Abwärtstrend fort

Im breiten Markt setzen GAM mit -2,7% ihren Abwärtstrend fort. Der Vermögensverwalter hat die Liquidation der Anfang August vom Handel ausgesetzten Fonds beschlossen.

Nach den Zahlen vom Freitag verbunden mit klaren Abgaben geben Dätwyler (-3,8%) am Montag weiter nach. Conzzeta (-2,9%) büssen die Gewinne vom Freitag in etwa wieder ein.

Auf der Gegenseite stehen Aktien wie die der Titlisbahnen, von Edisun Power und Molecular Partners, die allesamt mehr als 2 Prozent hinzugewinnen.

(AWP/cash)