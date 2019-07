Nachdem die Wiederaufnahme der US-chinesischen Handelsgespräche den Leitindex SMI zunächst noch über die 10'000er-Marke gehievt hatte, kam der Markt dann aber wieder etwas zurück.

Die ersten Kursreaktionen zu Beginn des zweiten Halbjahres am Morgen seien als Erleichterung zu werten. Immerhin seien die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im Vorfeld von einer grossen Unsicherheit geprägt gewesen. Wie es in verschiedenen Kommentaren heisst, löse der Waffenstillstand den Handelsstreit zwar nicht vollständig. Allerdings beseitige er das kurzfristige Risiko einer weiteren Eskalation. Für den Schweizer Markt beginnt am heutigen Montag zudem eine neue Etappe. Denn ab jetzt ist der Handel mit Schweizer Aktien an EU-Börsen untersagt. Grund ist der Beschluss der EU-Kommission, die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen Ende Juni auslaufen zu lassen.

Der SMI gewinnt gegen 11.15 Uhr 0,7 Prozent hinzu auf 9972 Punkte. Im Hoch war der Index bis auf 10'022 Punkte gestiegen. Der 30 Aktien umfassende SLI notiert um 0,9 Prozent höher bei 1535 Punkten und der breite SPI weist ein Plus von 0,7 Prozent auf 12'063 Zähler auf. Von den 30 wichtigsten Aktien gewinnen 26 hinzu, 3 fallen und SGS sind unverändert.

Trumps Steilvorlage für die Tech-Werte

Neben der Wiederaufnahme der Handelsgespräche hat US-Präsident Trump zudem noch eine Steilvorlage für die Technologiebranche geliefert, indem er angekündigt hat, die Restriktionen für den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei lockern zu wollen. Unter den Bluechips führen denn auch AMS (+3,5%) die Gewinnerliste an. Mit Logitech (+2,9%) und Temenos (+1,8%) folgen weitere Bluechips aus dem Technologiebereich. Im breiten Markt greifen Investoren zudem bei VAT, Inficon und U-blox zu, wie die Kursgewinne zwischen 3,4 und 2,5 Prozent zeigen. Von ihren bisherigen Tageshochs sind sie aber mittlerweile allesamt zurückgekommen.

Hierzu passen die jüngsten Kommentare von Morgan Stanley. Sie sehen die Nachrichten zu Huawei zwar grundsätzlich positiv, warnen aber vor übertriebenem Optimismus. Denn die grundsätzlichen Probleme der Branche wie hohe Lagerbestände und eine verhaltene Nachfrage hätten weiterhin Bestand.

Neben Technologiewerten ziehen auch Bankaktien am Montagvormittag klar an. Julius Bär, UBS und CS verteuern sich zwischen 2,4 und 1,7 Prozent und gehören damit ebenfalls zu den gefragtesten Titeln. Hier nennen Händler einerseits die EU-Handelsrestriktionen. Sie dürften zu steigenden Marktanteilen im Handel mit Schweizer Aktien und Finanzprodukten führen.

Darüber hinaus meinen einige Händler, dass sich auch hier die nachlassenden Handelsspannungen bemerkbar machen. Denn sie dürften dazu führen, dass die derzeit aggressiven Markterwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank etwas abgeschwächt werden.

Auch Gesundheitswerte gesucht

Acuh greifen Investoren bei Titeln wie Vifor (+2,1%) zu, nachdem VR-Präsident Etienne Jornod in einem Interview erklärte, er wolle sich derzeit bevorzugt auf das organische Wachstum konzentrieren. Eine weitere Akquisition im Umfang von Relypsa plane er nicht, sagte er dem Onlineportal "The Market".

Aus dem Gesundheitsbereich geht es auch für Roche (+1,1%) und Novartis (+0,9%) aufwärts. Die beiden Schwergewichte unterstützen damit die Aufwärtsbewegung des Marktes.

Dagegen fallen Nestlé gegen den Trend um 0,5 Prozent zurück. Mit Swisscom (-0,6%) und Givaudan (+0,4%) hinken noch weitere defensive Titel dem Markt hinterher.

Im breiten Markt springen Obseva mit der Ernennung eines neuen Chief Medical Officers um 11 Prozent an. Branchenkollegen Basilea (+2,4%) und Cosmo (+1,9%) folgen nach Aussagen zur Pipeline.

Im Aufwind sind auch die Aktien der Cembra Money Bank (+3,0%) nach Bekanntgabe der Cashgate-Übernahme.

(AWP)