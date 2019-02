Der Anstieg wird allerdings durch die Kursabschläge in den defensiven Schwergewichten ein wenig abgebremst. "Die Stimmung ist gut und der Aufwärtstrend dürfte durchaus noch etwas anhalten. Aber die Luft wird dünn", sagt ein Händler. Die Anleger blendeten die Gefahren einfach aus. Daher erfolge der Anstieg wohl auch mit nicht allzu grossen Umsätzen.

Die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stimmen laut Händlern die Anleger zuversichtlich. Der Markt stehe möglicherweise vor einem Erleichterungsrally, sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Er begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Verhandlungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Zudem hatte sich Trump bereits am Freitag bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He zuversichtlich für die weiteren Verhandlungen gezeigt.

Der SMI steigt bis gegen 11 Uhr um 0,2 Prozent auf 9364 Punkte. Gleich in den ersten Minuten hatte er bei 9381 Punkten ein weiteres Jahreshoch markiert. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,5 Prozent auf 1445 Punkte, während der breite SPI bei 10'950 Punkten ein Plus von 0,1 Prozent verzeichnet. Von den 30 Bluechips gewinnen 22 hinzu und 7 verlieren, 1 (ABB) notiert unverändert.

Schwergewichte bremsen

Dass der Markt nicht noch deutlicher hinzugewinnt, liegt vor allem an den drei Schwergewichten: Roche (-0,6%), Novartis (-0,5%) und Nestlé (-0,2%) halten den Markt zurück. Roche hatte am Morgen die Übernahmen des US-Unternehmens Spark Therapeutics für etwa 4,3 Milliarden Dollar angekündigt. Investoren sorgen sich nun, ob der Preis nicht überteuert sein könnte. Denn die 4,3 Milliarden Dollar entsprechen einem Aufschlag von 122 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Titel vom vergangenen Freitag.

Allerdings, so hebt ein Börsianer hervor, liegt die Prämie gegenüber dem Kurshoch vom Juli 2018, als Spark-Aktien ihr bisheriges Rekordhoch erreicht hatten, bei lediglich 19 Prozent. Analyst Stefan Schneider von Vontobel zielt in seinem ersten Kommentar denn auch vor allem auf den strategischen Aspekt ab. Er möge die strategische Überlegung der Transaktion, da diese das aufkommende Hämophilie-Geschäftsfeld von Roche erweitere. "Das ist ja nicht die erste Übernahme, die Roche stemmt", sagt ein Händler. Mit den Anteilen von Swisscom (-0,3%) verliert ein weiterer als defensiv geltender Titel an Wwert.

Gefragt sind dafür die Aktien zyklischer Firmen aus dem Technologiebereich. Die volatilen AMS-Aktien schiessen um 5,8 Prozent nach oben und Logitech steigen um 1,1 Prozent. Die Titel der Uhren- und Luxusgüterhersteller, die einen namhaften Teil ihres Geschäfts in Fernost erzielen, profitieren ebenfalls von der Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit. So ziehen Swatch (+2,8%) und Richemont (+2,3%) kräftig an. "Für die beiden ist der Grossraum China die wichtigste Absatzregion", sagt ein Händler. Daher profitierten sie auch am deutlichsten von der sich abzeichnenden Entspannung zwischen den USA und China.

Kursfeuerwerk bei Santhera

Im breiten Markt springen Santhera nach guten Studiendaten um 40 Prozent hoch. Eine Langfriststudie zeigte die Wirksamkeit des Hauptprodukts Idebenon, dem Analysten ein Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar zutrauen.

Die Titel von Elma klettern um 13 Prozent nach oben. Die Elektronikfirma hat noch nie so viele Aufträge an Land gezogen wie im Geschäftsjahr 2018 und hat zudem Umsatz und Gewinn erneut gesteigert.

Auch andere Vertreter der Branche zeigen sich am Montag fester. So gewinnen etwa Sensirion 5,3 Prozent hinzu. Die Aktien des Vakuumpumpenherstellers VAT rücken um 1,3 Prozent vor. Kunden der Technologiebranche hätten ihre Investitionsentscheidungen in den vergangenen Monaten wegen des Handelsstreits hinausgeschoben, heisst es dazu.

