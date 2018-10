Nach den enttäuschenden Nachrichten einiger Technologie-Schwergewichte in den USA bläst den europäischen Börsen erneut Gegenwind ins Gesicht. Am Vortag hatte der Dow Jones in New York deutlich zugelegt, dann aber machten Alphabet und Amazon den Anlegern nach US-Börsenschluss einen Strich durch die Rechnung. Ebenfalls auf die Stimmung drücken am Schweizer Markt Medienberichte, wonach die US-Regierung eine weitere Kürzung der Arzneimittelvergütungen plant und sich die italienischen Banken einer von der Europäischen Zentralbank angeordneten Prüfung unterziehen müssen.

Der SMI steht kurz vor Mittag um 0,9 Prozent im Minus auf 8628 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI notiert mit 1347 um 1,2 Prozent tiefer, der breite SPI gibt um 0,9 Prozent auf 10'167 Zähler nach. Im SLI kommen auf 1 Gewinner 29 Verlierer.

Stark unter Druck sind bei den Bluechips die Valoren von ABB. Nach negativen Analystenkommentaren und einem bereits schwachen Vortag geben die Titel im frühen Handel weitere 4,4 Prozent nach. Analysten befürchten bei ABB insbesondere einen weiteren Rückgang des Betriebsgewinns.

Pharmawerte auf dem Rückzug

Zum Wochenschluss fallen auch die Pharmawerte zurück. Mit Abschlägen von 0,9 Prozent für Novartis und 0,4 Prozent für Roche fallen die Verluste jedoch schwächer aus als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Schwergewichte Roche und Novartis unter Meldungen gelitten, die US-Regierung von Donald Trump mache nun Ernst mit tieferen Medikamentenpreisen. Diese machen laut Analysten vor allem Roche zu schaffen.

Schwäche setzt sich auch bei den Pharmatiteln im breiten Markt durch. Evolva (-2,8%), Idorsia (-2,9%) und ObsEva (-8,3%) geben deutlich nach.

Nach dem gestrigen Steigflug befinden sich auch die Schweizer Bankaktien wieder im Abstieg. So notieren UBS (-1,8%), CS (-1,4%) und Julius Bär (-1,0%) im Minus. Zuvor berichtete die italienische Zeitung "La Stampa" ohne Angaben von Quellen über eine Prüfung der Staatsanleihenbestände der heimischen Kreditinstitute, die die italienische Notenbank angeordnet haben soll. Besonders im Blick stünden die Anleihen im Handelsbuch, deren Wert durch Marktbewegungen beeinflusst werde.

LafargeHolcim nach Zahlen gefragt

Als einziger SLI-Titel kann LafargeHolcim nach Vorlage der Quartalszahlen zulegen. Mit einem Plus von 2,5 Prozent knüpfen die Aktien an ihrem starken Vortagestrend an. Der Baustoffkonzern hat mit soliden Zahlen zum dritten Quartal positiv überrascht und übertrifft selbst die optimistischsten Analystenerwartungen. Die bisherigen Zielvorgaben hat er zudem leicht angehoben, jene für das operative Gewinnwachstum schraubt der Weltmarktführer hingegen etwas zurück.

Im breiten Markt fallen Landis+Gyr auf. Die Titel schiessen nach Zahlen um 4,8 Prozent in die Höhe. Marktbeobachter werten den unterwarteten EBITDA Breakeven in der Marktregion EMEA, das stabilen US-Geschäft und die annähernd bestätigten Gewinnziel für das Gesamtjahr als Lichtblick für die sonst stark verkaufte Aktie.

Comet ziehen um 1,9 Prozent. Beim Freiburger Röntgenspezialisten hat die Investmentgesellschaft Veraison zuletzt ihre Beteiligung deutlich ausgebaut. Veraison hatte bereits vor drei Wochen die "Prüfung von Optionen" gefordert und Personalvorschläge eingebracht.

(AWP/cash)