Eine technische Gegenbewegung der türkischen Lira und der Börse Istanbul sorgten für Entspannung und verhalfen den Beteiligungspapieren zu einer Verschnaufpause, sagen Händler. Der SMI steht zum Handelsschluss bei9019 Punkten leicht höher als am Vortag. Am Montag war der Leitindex um 0,3 Prozent gesunken.

Die Sorgen der Investoren an den Aktienbörsen seien nicht ausgeräumt. Die Entwicklung der Währungskrise in der Türkei bleibe fest im Blick der Anleger. Erst bei einer politischen Entspannung und einer nachhaltigen Erholung der Lira stünden die Ampeln wieder auf Grün, heisst es am Markt. Die türkische Währung notiert mit 6,54 Dollar über ihrem Rekordtief von 7,24 Dollar. Ausserdem hängt auch der Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin bedrohlich über den Märkten.

Zu den wenigen Gewinnern zählen die Genussscheine von Roche mit einem Plus von 0,6 Prozent. Der Pharmawert gelte weiter als kursmässig zurückgeblieben und werfe eine attraktive Dividendenrendite ab. Rivale Novartis gibt hingegen 0,2 Prozent nach. Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé zieht 0,4 Prozent an.

Bilanzzahlen im Fokus

Ansonsten konzentrierten sich die Anleger Händlern zufolge auf Firmen, die über den Geschäftsverlauf informierten. Die Aktien von Geberit büssen 1,6 Prozent ein. Die Sanitärtechnikfirma steigerte im ersten Halbjahr zwar Umsatz und Gewinn, schloss allerdings lediglich im Rahmen der Analystenerwartungen ab. Zudem sei die Geschäftsprognose nicht sehr mutig. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken und der Gewinn erhöhte sich um mehr als ein Drittel auf 347 Millionen Franken.

Die Titel von Swiss Life ermässigen sich um 0,2 Prozent. Der Lebensversicherer steigerte den Reingewinn im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 561 Millionen Franken. Geholfen hat dem Konzern dabei der seit einigen Jahren vorangetriebene Ausbau seines Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts. Swiss Life schnitt zwar besser ab als von Analysten erwartet. Das reiche als Impuls derzeit aber nicht, sagen Händler.

Gefragt waren die Anteile von Straumann mit einem Plus von 4,5 Prozent. Die Zahnimplantatefirma verbuchte im ersten Halbjahr zwar einen Gewinnrückgang um 5,6 Prozent auf 132,9 Millionen Franken. Unter Ausschluss von Sonderposten stieg der Gewinn aber um 19,2 Prozent. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Jahresprognose.

Finanzaktien: Wie gewonnen, so zerronnen

Die Aktien der Banken gaben die anfänglichen Erholungsgewinne wieder ab. Die Anteile von Credit Suisse und UBS sanken um 0,6 und 0,2 Prozent. Auch bei den Versicherungstiteln schmolzen die Gewinne wieder ab.

Uneinheitlich präsentieren sich zyklische Werte: Der Elektrotechnikkonzern ABB, die Inspektionsfirma SGS und der Personalvermittler Adecco schwächen sich ab. Beim Zementproduzenten LafargeHolcim sowie beim Uhrenkonzern Swatch griffen die Anleger zu.

Am breiten Markt fallen Tornos mit einem Kursplus von 2,4 Prozent auf. Der Maschinenbauer berichtete für das erste Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung auf 104 beziehungsweise 5,5 Millionen Franken. Das Ergebnis sei besser als erwartet, heisst es bei der Zürcher Kantonalbank.

Gewinnmitnahmen bei Basilea

Die Basilea-Aktien sacken um 3,9 Prozent ab. Die Pharmafirma schloss das erste Halbjahr mit 22,5 Millionen Franken Verlust ab. Für das Gesamtjahr erhöhte Basilea die Umsatzprognose auf 120 bis 130 Millionen Franken und stellte einen Betriebsverlust von 25 bis 35 Millionen Franken in Aussicht. Händler begründeten den Kursrückgang mit Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg.

Die Aktien von Börsenneuling Obseva fallen um 7,6 Prozent. Der Titel der Biotech-Firma wurde am 13. Juli erstmals an der Schweizer Börse zu 15,50 Franken gehandelt.

(Reuters/cash)