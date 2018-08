Zudem keimte auch die Hoffnung auf, dass es doch noch zu einer Einigung im US-chinesischen Handelsstreit kommen könnte. Der SMI steigt um 0,3 Prozent auf 9083 Punkte.

Trump hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit allerdings gedämpft. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters signalisierte der Präsident, in dem Streit um höhere Zölle einen langen Atem zu haben. Bei den Verhandlungen diese Woche in Washington zwischen einer chinesischen und einer amerikanischen Delegation werde wohl nicht viel herauskommen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt ein Händler.

Während der Handel mit Standardwerten vergleichsweise ruhig und unauffällig verlief, kam es am breiten Markt vereinzelt zu grösseren Kursausschlägen. Die Anleger konzentrierten sich auf die Firmen, die Zwischenberichte vorlegten. So schiessen die Anteile von Komax 18 Prozent in die Höhe. Die Kabelmaschinenfirma steigerte den Halbjahresgewinn dank des Wegfalls von ausserordentlichen Aufwendungen um 52 Prozent auf 28,3 Millionen Franken. Für das zweite Halbjahr stellte das Unternehmen ein Ergebnis im Rahmen der ersten sechs Monate in Aussicht. Das Ergebnis sei deutlich besser als erwartet, heisst es am Markt.

Die Titel von Huber+Suhner klettern um 10,3 Prozent. Der Kabelhersteller steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr um knapp ein Drittel auf 31,6 Millionen Franken. Im gesamten Jahr rechnet das Unternehmen mit einer Betriebsgewinnmarge (Ebit) im Rahmen der mittelfristig angepeilten acht bis zehn Prozent. Auch Huber+Suhner habe die Erwartungen klar übertroffen, sagen Händler. Die ZKB hob die Empfehlung auf "Übergewichten" von "Marktgewichten" an.

Implenia für enttäuschende Zahlen abgestraft

Dagegen enttäuschte Implenia mit einer gesenkten Prognose. Die Aktien des Baukonzerns fallen um 8,3 Prozent. Implenia erwartet zwar ein substanziell besseres Gesamtjahr und stellte einen Betriebsgewinn (Ebit) von rund 130 Millionen Franken in Aussicht. Das ist allerdings weniger als die bislang angepeilten 140 Millionen Franken, erklären die Analysten der Credit Suisse.

Auch bei der VP Bank reagierten die Anleger ungnädig. Die Titel brechen um 13 Prozent ein. Der Halbjahresgewinn ging auf 29,3 von 31,5 Millionen Franken zurück. Das Netto-Neugeld belief sich auf 603 Millionen Franken. Dies sei enttäuschend, heisst es bei der ZKB.

Die Aktien der Industriegruppe Von Roll ziehen 7,4 Prozent an. Von Roll steigerte im ersten Halbjahr das Betriebsergebnis auf 8,8 Millionen Franken und den Gewinn auf eine Million Franken.

Uhrenaktien nach Exportzahlen unter Druck

Bei den meist festeren Standardwerten verlieren die Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont 0,9 und 0,6 Prozent an Wert. Im Juli stiegen die Schweizer Uhrenexporte nominal um 6,6 Prozent auf 1,82 Milliarden Franken. Das liege im Rahmen der Erwartungen, heisst es am Markt. Damit blieb ein kurstreibender Impuls aus und manch ein Anleger striche jüngst erzielte Gewinne ein.

Die Anteile der Grossbanken Credit Suisse und UBS rücken 0,7 und 0,8 Prozent vor. Auch Versicherungswerte waren gefragt. Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re steigen um 0,4 Prozent.

Bei den konjunktursensitiven Werten werden die Sanitärtechnikfirma Geberit, der Elektrokonzern ABB und der Personaldienstleister Adecco rund ein halbes Prozent höher bewertet. Der Zementproduzent LafargeHolcim gewinnt gar 1,6 Prozent an Wert.

Die als krisensicher geltenden Indexriesen Nestlé, Novartis und Roche steigen leicht.

