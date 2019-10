Aktien von SoftwareOne dürften nicht unter 18 Franken zugeteilt werden

Die Aktien von SoftwareOne dürften beim Börsengang nicht unter 18 Franken zugeteilt werden. Wie die mit dem Börsengang betrauten Banken unter Federführung der Credit Suisse am Donnerstag mitteilten, riskierten Aufträge zu einem Kurs von weniger als 18,00 Franken nicht berücksichtigt zu werden. Dies gilt in Börsenkreisen als Zeichen, dass der Ausgabepreis 18 Franken betragen dürfte. Die Aktien des Software-Konzerns sollen am (morgigen) Freitag erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden.