Aktien von Swiss Life nach Dividendenanstieg gesucht

Die Aktien der Swiss Life sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Lebensversicherer hat mit den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen Ziele mehrheitlich übertroffen und auch besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Insbesondere die starke Dividendenerhöhung kommt bei Anlegern gut an.