Aktienrückkaufspläne treiben Wisekey-Aktien hoch

Die Aktie schnellt bis zu 13 Prozent in die Höhe und notiert um 09.45 Uhr noch um 9,1 Prozent höher bei 2,40 Franken. Derweil schwächt sich der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,1 Prozent ab.

Der Verwaltungsrat habe die prinzipielle Zustimmung gegeben, teilte Wisekey am Dienstag mit. Das Aktienrückkaufprogramm werde aus liquiden Mitteln bezahlt, die sich per 31. Mai auf 25 Millionen US-Dollar belaufen würden, so Wisekey weiter. Die zurückgekauften Aktien sollen vernichtet werden. Der Rückkauf sei ein Zeichen der Zuversicht bezüglich der Wachstumsperspektiven und des langfristigen Werts der Gesellschaft, hiess es weiter.

pre/kw

(AWP)