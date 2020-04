Die Aktionäre der Banque Cantonale du Jura (BCJ) haben an der Generalversammlung am Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Dabei wurde unter anderem der Geschäftsbericht gutgeheissen und dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt, wie das Finanzinstitut gleichentags in einer Mitteilung schrieb.