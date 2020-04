Aktionäre der Fundamenta Real Estate stimmen allen Anträgen zu

Die Anteilseigner stimmten der Jahresrechnung sowie dem Vergütungsbericht zu. Zudem wurde eine Ausschüttung in Höhe von 0,50 Franken je Aktie in Form einer Auszahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen beschlossen. Der Verwaltungsrat betont in der Mitteilung, dass gerade in wirtschaftlich unsicheren Coronavirus-Zeiten die verlässliche Ausschüttung einer Dividende für viele Vorsorgeeinrichtungen aber auch für private Aktionäre wichtig sei und "eine hohe Bedeutung für die Stabilität des Systems" habe.

Ferner wurden die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und dessen Präsident Andreas Spahni für ein Jahr wiedergewählt.

rw/mk

(AWP)