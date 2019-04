Aktionäre zeigen kaum Interesse an Übenahmeangebot für Scout24

Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone kommen bei der geplanten Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 kaum voran. In der ersten Woche der Angebotsperiode wurden nicht einmal 500 Papiere angedient, wie das Investmentvehikel Pulver BidCo der Gesellschaften am Donnerstag in München mitteilte. Die Annahmefrist endet am 9. Mai.