Aktivistischer Aktionär will Implenia "zurück zum Erfolg" helfen

Man halte zusammen 18,1 Prozent des Aktienkapitals der Implenia AG, teilte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué mit. Ziel der Aktionärsgruppe sei es, "Implenia zurück auf den Weg zum Erfolg zu begleiten und dabei den Wert des Unternehmens zu sichern und auszubauen."

Hinter Veraison stecken Gregor Greber und Valentin Chapero, der frühere Konzernchef des Hörgeräteherstellers Sonova. Veraison gilt als aktivistischer Investor und hat sich in den vergangenen Jahren bei diversen Schweizer Gesellschaften eingekauft.

Beteiligt ist die Gesellschaft über verschiedene Fonds etwa an Ascom, Calida, Mikron, Orell Füssli und Zehnder. Zuletzt hatte die Beteiligungsgesellschaft zudem den Einstieg bei der Versandapotheke Zur Rose gemeldet und davor den Wiedereinstieg beim Textilmaschinenhersteller Rieter.

Veraison: Implenia massiv unterbewertet

Implenia sei massiv unterbewertet im Vergleich zur Ertragskraft und zum Substanzwert, die im Unternehmen vorhanden seien, sagte Greber im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Ziel sei es, den Baukonzern wieder zu dem Wert zu bringen, den er verdiene.

Wie das gehen soll, wollte die Aktionärsgruppe nicht offenlegen. "Wir haben immer Ideen, wie man Mehrwert schaffen kann für alle Anspruchsgruppen", sagte Greber, der aber zu konkreten Massnahmen nichts sagen wollte: "Diese wollen wir nicht kommentieren; das würde die Gespräche mit dem Verwaltungsrat vorwegnehmen."

"Wir stehen in einem guten, konstruktiven Dialog mit Unternehmen", sagte Greber. Auf die Frage, ob er eine Vertretung im Verwaltungsrat fordere, sagte Greber: "Ein Sitz im Verwaltungsrat steht im Moment nicht zur Debatte. Das würde den Dialog stören."

Keinen Kommentar wollte Greber auf die Frage abgeben, ob die Aktionärsgruppe personelle Konsequenzen fordere. Ebenso nahm er nicht Stellung zur Frage, ob das nicht auf Touren kommende Auslandsgeschäft von Implenia beendet werden solle.

Implenia weiss seit gestern von Aktionärsgruppe

Seit Gründung des Baukonzerns aus der Fusion von Zschokke und Batigroup im Jahre 2006 ist Max Rössler ein Grossaktionär bei Implenia. Laut dem Geschäftsbericht 2018 hält die Parmino-Holding von Rössler 16,3 Prozent am Schweizer Branchenprimus. Veraison kommt damit nicht ganz auf einen 2-Prozent-Anteil. Die genaue Höhe wollte Greber nicht beziffern.

Bei Implenia hiess es lediglich, man habe am Vorabend von der Bildung dieser Aktionärsgruppe erfahren. Weitere Kommentare wollte ein Sprecher nicht abgeben.

Auslandsgeschäft kommt nicht auf Touren

Im ersten Halbjahr 2019 hat Implenia einen Gewinneinbruch erlitten. Grund waren Abschreibungen im Auslandsgeschäft. Auch die Einführung einer neuen Organisation und die Umsetzung der Strategie belasteten das Ergebnis.

Konkret stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 2,8 Prozent auf 2,18 Milliarden Franken. Nach Abschreibungen von 61,5 Millionen, insbesondere auf Tiefbau-Projekte in Norwegen und Polen, sackte der Betriebsgewinn (EBIT) um deutlich mehr als die Hälfte auf 11,4 Millionen Franken in die Tiefe.

Unter dem Strich schmolz der Reingewinn auf eine halbe Million Franken zusammen und blieb damit nur noch knapp im Plus. Ein Jahr zuvor hatte Implenia noch einen Reingewinn von 8,9 Millionen Franken eingefahren.

Der neue Konzernchef André Wyss hatte sich an der Halbjahresmedienkonferenz nicht beunruhigt gezeigt, sondern sah seine Erwartungen bestätigt: "2019 ist ein Übergangsjahr. Aber bei der Umsetzung der Strategie sind wir auf Kurs." Nach den Projektkorrekturen im Dezember 2018 habe man auch keinen weiteren Korrekturbedarf identifiziert.

Das Auslandsgeschäft sorgt schon seit Jahren immer wieder für Löcher in der Implenia-Kasse. Richtig den Erwartungen entsprochen hat es nie.

Aktie steigt deutlich

An der Schweizer Börse sorgte die Nachricht von der neuen Aktionärsgruppe für einen deutlichen Anstieg der Aktie um 2,9 Prozent auf 36,40 Franken. Zeitweise war der Titel gar um fast 6 Prozent auf 37,40 Franken hochgeschossen und hatte beinahe das Jahreshöchst von 37,48 Franken erreicht.

Spekulative Käufe trieben den Kurs in die Höhe, während der Gesamtmarkt SPI leicht im Minus lag. "Veraison gilt als aktivistischer Aktionär, der seine Forderungen knallhart durchsetzt", sagte ein Händler. Daher dürfte sich ein Einstieg lohnen.

Allerdings hat der Titel auch einen tiefen Fall hinter sich. Im Vorjahr hatte die Aktie zeitweise noch mehr als 81 Franken gekostet.

jb/ra

(AWP)