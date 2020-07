Akzo Nobel erwartet auch im zweiten Halbjahr Corona-Auswirkungen

Der Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel rechnet auch in der zweiten Jahreshälfte mit Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie. Die Nachfrage entwickele sich in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld je nach Region und Segment unterschiedlich, teilte Akzo Nobel am Mittwoch in Amsterdam mit. Die Rohstoffkosten dürften sich hingegen in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres günstig auswirken. Um die Krise zu bewältigen, werde das Unternehmen seinen Sparkurs fortsetzen. Akzo Nobel hatte bereits Mitte Juli Eckdaten für das zweite Quartal bekanntgegeben.