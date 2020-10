Akzo Nobel steigert Betriebsergebnis dank Kostensenkungen deutlich

Der Umsatz fiel um 5 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro. Die Aktie notiert am Mittwochvormittag in Amsterdam 0,7 Prozent tiefer in einem schwachen Gesamtmarkt.

Gefragt waren zuletzt vor allem Farben für den Innen- und Aussenanstrich des Konzerns, der unter anderem Wand- und Fassadenfarben unter der Marke Dulux vertreibt. So nutzen viele Menschen die Corona-Zeit, um ihr Heim zu verschönern. Dem gegenüber stand ein Rückgang im Geschäft mit Lacken etwa für Autos, Schiffe und andere industrielle Anwendungen.

Einen Ausblick für das Gesamtjahr traut sich Akzo Nobel indes weiterhin nicht zu. Das Unternehmen hatte ihn wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie ausgesetzt. Im Zuge der Zahlen für das dritte Quartal sprach das Unternehmen nun von nachlassendem Gegenwind, wenngleich sich die Nachfrage in den einzelnen Geschäftsbereichen unterschiedlich entwickle. Rückenwind erwartet das Management im Schlussquartal nun von den Rohstoffkosten./ngu/fba/mis

(AWP)