Alcon bringt in den USA erste nicht-diffraktive Intraokularlinse auf den Markt

Vivity biete eine monofokale Qualität in der Ferne mit exzellentem Sehen in der Mitte (auf Armlänge) und funktionellem Sehen in der Nähe. Diese neue Linse trage zur Verringerung der Presbyopie (Alterssichtigkeit) bei und sei jetzt für alle Augenärzte in den USA für Patienten verfügbar, die sich einer Kataraktoperation (Graue Star) unterziehen.

Der Graue Star sei weltweit die häufigste Ursache für den Verlust des Sehvermögens. Der Markt für Katarakt-Operationen Eingriffe dürfte bis zum Jahr 2025 auf 5,4 Millionen Operationen wachsen, so Alcon. Aufgrund der alternden Bevölkerung werde sich die Zahl der Menschen mit Katarakt in den USA bis 2050 voraussichtlich verdoppeln.

pre/rw

(AWP)