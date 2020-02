Alibaba wächst weiter - warnt aber vor Virus-Belastung

(Ausführliche Fassung) - Der chinesische Internet-Riese Alibaba rechnet angesichts der Epidemie mit dem Coronavirus im laufenden Quartal mit weniger Wachstum. Es sei wirklich schwierig, für das im März zu Ende gehende Jahresviertel eine Schätzung zu wagen, sagte Finanzchefin Maggie Wu am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. "Insgesamt wird es einen negativen Effekt auf den Umsatz geben". Alibaba-Aktien fielen in New York nach Handelsbeginn um zwei Prozent.