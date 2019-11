Alibaba will bei Börsengang in Hongkong 11 Milliarden Dollar einnehmen

Der Internetriese Alibaba muss bei seinem Börsengang in Hongkong kleinere Brötchen backen als er sich dem Vernehmen nach erhofft hatte. Insgesamt plant der Amazon -Konkurrent beim Gang aufs Parkett 11 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro) einzunehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hangzhou mitteilte. Zuletzt war in Medien von bis zu 15 Milliarden Dollar die Rede gewesen.