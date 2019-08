Allianz baut Stellung auf Heimatmarkt aus

Allerdings hatte der Erfolg beim Verkauf der Policen keinen entsprechenden Gewinnsprung zur Folge: Netto verdiente die Allianz Deutschland 792 Millionen Euro, ein Plus von lediglich 0,8 Prozent. Auf der Kostenseite hatte die Allianz erneut mit teuren Unwettern zu kämpfen, die die Schaden- und Unfallsparte trafen: Sturm und Hagelunwetter im März und an Pfingsten zogen Kosten von 273 Millionen Euro nach sich. Auch für das Gesamtjahr erwartet die Allianz in Deutschland kein grosses Gewinnwachstum./cho/DP/mis

