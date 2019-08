Allianz bringt Bezahl-App auf den Markt

(Ausführliche Fassung) - Die Allianz dringt in ein stark umkämpftes Gebiet vor: Europas grösster Versicherer bringt in Deutschland eine eigene Handy-App für mobiles Bezahlen auf den Markt. "Das ist für uns eine Chance, stärker im Alltag unserer Kunden präsent zu sein", sagte Bernd Heinemann, Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland, am Dienstag. Das Unternehmen zielt damit auch auf Verbraucher, die keine Versicherungskunden sind.