Mathias Peter ist seit Anfang 2019 bei Allianz GI und verfügt über mehr als zwölf Jahre an Branchen- und Vertriebserfahrung, wie der Asset Manager am Mittwoch mitteilte. Für das Geschäft mit institutionellen Kunden in der Schweiz bleibt den Angaben zufolge Michael Schütze verantwortlich.

Per 31. März 2022 verwaltet Allianz GI in der Schweiz für private und institutionelle Kunden 25 Milliarden Euro.

pre/jb

(AWP)