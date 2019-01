Allianz hat offenbar Betreiber des gebrochenen Damms in Brasilien rückversichert

(Neu: Stellungnahme der Swiss Re) - Der Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien könnte Insidern zufolge auch Europas grössten Versicherer Allianz treffen. Die Allianz-Tochter AGCS habe als Teil eines Konsortiums den brasilianischen Bergbaukonzern Vale gegen Haftpflichtschäden rückversichert, erfuhr die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag aus Branchenkreisen.