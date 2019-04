Allianz-Manager zum neuen Visana-Chef ernannt

Eggli ist seit 2014 Chef von Allianz Partners Schweiz, die in der Telemedizin (Medi24), der Reiseversicherung und in den Assistance-Dienstleistungen tätig ist. Er trete sein neues Amt spätestens am 1. November an und übernehme dann die Nachfolge von Valeria Trachsel, die Visana seit dem Tod von Urs Roth interimistisch führe, hiess es weiter. Roth hatte sich Mitte November das Leben genommen.

Eggli verfüge über einen ausgezeichneten Leistungsausweis in der Führung von Gesellschaften und bringe insbesondere profunde Kenntnisse in den Bereichen Markt, Vertrieb, Produktinnovationen und Digitalisierung mit, erklärte Visana-Verwaltungsratspräsident Lorenz Hess die Wahl des Berner Fürsprechers (Anwalt). Vor der Allianz sei Eggli unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung einer Krankenversicherung und eines Versicherungsbrokers gewesen.

jb/ys

(AWP)