Allianz startet Umbau von Industrieversicherungstochter

Europas grösster Versicherer Allianz will seine angeschlagene Industrieversicherungstochter AGCS mit einem gründlichen Umbau bis 2024 wieder auf Kurs bringen. "Die neue AGCS wird in unseren Zielsegmenten Marktführer sein", kündigte der neue Spartenchef Joachim Müller am Mittwoch an. "Wir erwarten ab 2021 eine deutliche Profitabilitätsverbesserung unseres versicherungstechnischen Ergebnisses und streben den vollständigen Turnaround und die Transformation unseres Unternehmens bis 2024 an."