Das Unwetterereignis sei das bislang grösste in diesem Jahr gewesen, heisst es weiter. Und wie auch Konkurrenten hat Allianz Suisse in Zofingen einen "Hagel-Drive In" zur Beurteilung von Schäden an Fahrzeugen eingerichtet. In und um Zofingen seien rund 1'200 Motorfahrzeuge von Allianz-Kunden durch den Hagel und die starken Niederschläge in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem verzeichne die Allianz Suisse rund 700 Überschwemmungsschäden an Hausrat und Geschäftsinventar.

