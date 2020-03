Allianz Suisse schliesst wegen Coronavirus rund 130 Geschäftsstellen

Der Versicherer Allianz Suisse reagiert auf den Notstand-Entscheid des Bundesrats: Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter würden die rund 130 Geschäftsstellen in der Schweiz per sofort für den Kundenverkehr geschlossen. "Persönliche Kundenbesuche sind momentan nicht mehr zulässig. Die Beratung erfolgt telefonisch oder online", teilte Allianz Suisse am Donnerstag in einem Communiqué mit.