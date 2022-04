Bei der Allianz Suisse kommt es in der Geschäftsleitung zu einem Abgang. Vertriebsleiter Alfred Widmer wird die Tochter des deutschen Allianz-Konzerns per Ende April auf eigenen Wunsch verlassen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag heisst. Widmer werde sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.