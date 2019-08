Allianz-Tochter legt geplanter Osram-Übernahme Steine in den Weg

(Ausführliche Fassung) - Eine Allianz-Tochter wird möglicherweise zum grossen Hindernis für eine Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram. Die Osram-Aktie rutschte am Donnerstag an der Frankfurter Börse ab und verlor in der ersten Tageshälfte über sechs Prozent ihres Werts, in der Mittagszeit notierte das Papier noch bei gut 31,70 Euro. Auslöser war das angedrohte "Nein" der in Frankfurt ansässigen Allianz Global Investor (AGI) zum Übernahmeangebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle .