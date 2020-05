Allianz will Corona-Hilfe für Firmenkunden ausbauen

(Zusammenfassung) - Nach Kritik an der Versicherungsbranche will die Allianz ihre Unterstützung für in der Corona-Krise von Betriebsschliessungen getroffene Firmenkunden ausbauen. Der Marktführer kündigte am Dienstag an, ein Anfang April in Bayern für die Gastronomie verabredetes Modell solle bundesweit auch für Firmenkunden anderer Branchen gelten, die eine Betriebsschliessungsversicherung ohne individuelle Klauseln abgeschlossen haben.