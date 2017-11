Allianz will fast zwei Milliarden für Euler Hermes ausgeben

Euler Hermes versichert Kredite gegen Zahlungsausfälle und ist nach Angaben der Allianz Weltmarktführer in dieser Branche. In der Öffentlichkeit bekannt sind vor allem die Hermes-Bürgschaften, mit denen die Bundesregierung deutsche Exporte absichert. An der Börse war das in Paris ansässige Unternehmen zuletzt gut 4,3 Milliarden Euro wert. Allianz-Konzernchef Oliver Bäte hat schon seit Jahren ein Milliardenbudget für Zukäufe reserviert.

Elf Prozent der Anteile hat sich die Allianz schon gesichert. Für die noch ausstehenden 24 Prozent der Euler Hermes-Aktien offeriert die Allianz 122 Euro pro Stück, ein gutes Fünftel mehr als der Börsenkurs Ende vergangener Woche.

Bereits im Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass die Allianz die restlichen Anteile an Euler Hermes aufkaufen könnte. Die in Paris notierte Euler-Hermes-Aktie ist seit Jahresbeginn um 21 Prozent gestiegen und hatte am Freitag bei 101,05 Euro geschlossen.

Euler Hermes begrüsste das Angebot der Münchner grundsätzlich, ein Experte soll es aber im Detail prüfen. Der Aufsichtsrat will seine Empfehlung danach bekanntgeben. Die Allianz will etwaige verbliebene Minderheitsaktionäre nach Erreichen der 95-Prozent-Marke durch ein sogenanntes Squeeze-Out-Verfahren hinausdrängen und Euler Hermes von der Pariser Börse nehmen, falls der Plan aufgeht./cho/oca/das/DP/das

(AWP)